Sanremo 2020, Alberto Urso sarà uno dei venti cantanti della kermesse, ma cosa sapete di lui? Tutti i dettagli della sua biografia, carriera e vita privata.

Ci siamo: manca poco più di una settimana e Sanremo 2020 darà inizio allo spettacolo. Con al timone un conduttore televisivo davvero d’eccezione, l’attuale edizione della manifestazione di musica italiana si prepara ad essere più imperdibile che mai. Non soltanto per la clamorosa novità apportata, ma anche per la kermesse scelta. I 20 cantanti ufficiali sono davvero incredibili, c’è poco da dire. Tra i tanti nomi spunta anche quello di Alberto Urso. Ebbene si. Per la prima volta in assoluto, l’ex vincitore di Amici è pronto a fare il suo debutto sul palco dell’Ariston. Ecco. Conoscete proprio tutto di lui? Assodato che una di quelle voci che non può assolutamente passare inosservate, cosa sapete di Alberto? Ecco tutti i dettagli.

Alberto Urso a Sanremo 2020: età e carriera

È davvero giovanissimo, Alberto Urso. Eppure, vanta di un curriculum davvero molto ricco. È nato a Messina nel 1997 e, sin da subito, prende consapevolezza della sua più grande passione: la musica. È all’età di 7 anni che, dopo aver preso parte ad un concerto, i genitori di Alberto si rendono conto della sua bravura in quest’ambito. E fanno di tutto per farglielo coltivare. Inizierà, così, a prendere lezione di canto, pianoforte e sax. Riuscirà, poi, ad ottenere anche il diploma presso il conservatorio di Messina ed, infine, a conseguire la Laurea Magistrale in Canto Lirico al Conservatorio. Ma non è finita qui. Durante la sua eccellente formazione musicale, Alberto non perde occasione di poter dare origine alla sua carriera televisiva. Davvero in giovanissima età, il buon Urso debutto nel mondo dello spettacolo in seguito alla sua partecipazione a ‘Ti lascia una Canzone’, famoso programma di Antonella Clerici. Ottenendo, tra l’altro, un successo davvero smisurato. Ed, infine, nel 2019 parteciperà ad Amici, in qualità di cantante lirico. Ottenendo anche la vittoria.

Insomma, ve l’avevamo detto: nonostante la sua giovanissima età, Alberto vanta di una carriera costellata di successi. D’altronde, considerata la sua ricchissima formazione, non potevamo aspettarci nulla di diverso.

È ancora fidanzato con Valentina Vernia?

Alberto Urso non ha mai nascosto di avere un punto ‘debole’: le donne. Già durante il suo percorso pregresso ad Amici e alla sua esperienza come coach ad Amici Celebrities, Alberto non ha mai nascosto di subire il fascino della figura femminile. Ebbene, è fidanzato? Quest’estate vi abbiamo parlato della sua relazione con Valentina Vernia. I due si sono conosciuti nella scuola di Maria De Filippi e, da quel momento, non si sono più lasciati. Ebbene, ma a distanza di mesi, come prosegue la loro storia d’amore? Al momento, purtroppo, non sappiamo nulla di nuovo. Su entrambi i profili social, non ci sono più foto insieme da diverso tempo. Nonostante la ballerina abbia espresso la sua gioia per la sua partecipazione a Sanremo 2020, sembra non esserci più traccia di loro insieme. Cosa sarà successo?