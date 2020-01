Belen Rodriguez, il vestito è troppo corto: gli occhi di tutti cadono lì

In una delle sue ultime foto su Instagram, Belen Rodriguez si lascia immortalare con indosso un vestito troppo corto: gli occhi di tutti cadono lì.

Dopo la fantastica vacanza a Parigi con suo marito Stefano e suo figlio Santiago, Belen Rodriguez è ritornata subito a lavoro. Dopo aver presto un treno da Milano, la showgirl si è recata a Roma insieme a De Martino. Non sappiamo per quale motivo i due piccioncini si siano recati nella Capitale. Fatto sta, molto probabilmente, era una buona e giusta causa. Soprattutto se si prende in considerazione l’outfit che, alcune ore fa, Belen ha sfoggiato su Instagram. Com’è solita fare, la giovanissima argentina si è lasciata apprezzare per la sua spudorata bellezza. Indossa un vestito molto chiaro color oro, la Rodriguez. Eppure, il dettaglio che più cattura l’attenzione è solo uno: l’abito è molto corto. Per quel motivo, gli occhi di tutti i suoi sostenitori non può fare a meno di cadere proprio lì. Ecco di che cosa parliamo.

Belen Rodriguez, vestito molto corto: impossibile distogliere lo sguardo da lì

Non perde mai occasione di poter immortalare la sua bellezza, Belen Rodriguez. Come raccontato in diversi nostri articoli, la showgirl possiede un account Instagram ricco di fotografie davvero incredibili. L’ultima è stata condivisa qualche ora fa. Quando, direttamente dalla Capitale, la giovanissima moglie di Stefano De Martino si fotografa in tutto il suo fascino. Non sappiamo per quale motivo sia ritornata a Roma. Presumiamo sia per lavoro e che, soprattutto, sia stata un’occasione davvero importante. Anche perché, parliamoci chiaro, l’outfit sfoggiato non è affatto da meno. Diamoci un’occhiata insieme:

Insomma, davvero splendida. Certo, non è assolutamente la prima volta. Eppure, anche in quest’occasione, Belen Rodriguez sfoggia un fascino davvero incredibile. Con questo vestito troppo corto color oro, l’argentina ha catturato l’attenzione immediata dei suoi followers. Non soltanto per la sua bellezza, ma anche per un altro dettaglio. Sapete di che cosa parliamo? Diamoci un’occhiata più da vicino:

Questi ne sono soltanto alcuni, pensate. Perché, vi assicuriamo, ci sono davvero tantissimi commenti che apprezzano la bellezza e l’eleganza della showgirl.

Belen e Stefano accusati di rapina aggravata

Come raccontato in un nostro recente articolo, sembrerebbe che Stefano e Belen siano stati accusati di rapina aggravata e lesioni ai danni di due paparazzi. È proprio questa la notizia che diverse testate giornalistiche, a partire da Libero, Il Messaggero e Il Giornale, stanno facendo trapelare in queste ultime ore. Cosa sarà successo? Nel frattempo, la coppia non ha rilasciato alcun tipo di dichiarazione.