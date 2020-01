Uomini e Donne, un famoso e tanto amato ex corteggiatore ritornerà nel programma per corteggiare Giovanna Abate? La ‘confessione’ social.

I colpi di scena a Uomini e Donne non mancano mai. Dopo il trono affidato a Giovanna Abate in seguito alla scelta di Giulio Raselli, sembrerebbe che, molto presto, assisteremo ad un gradito ritorno. Ebbene si. Di cosa parliamo? Qualche giorno fa, vi abbiamo parlato di una nuova esperienza televisiva per un famoso concorrente di Temptation Island Vip. Questa volta, invece, vi parleremo di un ritorno nel dating show di Canale 5 di un ex corteggiatore. A svelarlo è stato il diretto interessato. Che, sollecitato da una domanda di un utente Instagram, ha chiaramente espresso il suo interesse per la nuova tronista. Ma di chi parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Ex corteggiatore di Uomini e Donne pronto a scendere per Giovanna? Di chi si tratta

Sono passati pochi giorni da Giovanna Abate come tronista, eppure sta succedendo già di tutto. Come raccontavamo precedentemente, sembrerebbe che un ex corteggiatore di Uomini e Donne sarebbe pronto a scendere le scale per corteggiarla. Di chi parliamo? Di Manuel Galiano. Ebbene si. L’ex fidanzato di Giulia Cavaglià, dopo quanto accaduto questa estate, è pronto a ritornare nel famoso dating show di Canale 5. E, soprattutto, sarebbe pronto a conquistare la giovane romana. A rivelarlo è stato il diretto interessato. Che, qualche ora fa, tramite le classiche domande e risposte poste da Instagram, ha risposto alle curiosità dei suoi fan sul suo canale social ufficiale. Ecco tutti i dettagli:

‘Dimmi che scenderai per Giovanna’, recita la domanda posta su Instagram. Breve e precisa è stata la risposta di Manuel: ‘Vorrei’. Insomma, un condizionale che, da come si può chiaramente vedere, lascia presagire a qualcosa di inaspettato. Cosa succederà adesso? Il bel calciatore di Genova scenderà realmente per Giovanna? Staremo a vedere, ovviamente. E noi, come al solito, vi aggiorneremo. Ma la domanda sorge spontanea: se così fosse, a voi piacerebbe rivederlo?