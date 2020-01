GF Vip, la fidanzata di Andrea Denver ha rotto il silenzio in una recente intervista al settimanale ‘Chi’, la modella americana: ecco cosa dice.

Andrea Denver è, senza alcun dubbio, uno dei concorrenti del GF Vip che più ha catturato l’attenzione. Non soltanto per la sua bellezza e per il suo fascino, ma anche per il pregresso rapporto che ha creato insieme ad Elisa De Panicis. Appena entrati nella casa, hanno ammesso di conoscersi. E, soltanto dopo pochi giorni, il modello ha fatto chiaramente intendere di aver creato con lei un bellissimo rapporto d’amicizia, nonostante l’ex corteggiatrice avesse dichiarato altro. Andrea, al di fuori, ha una fidanzata. Ed è lei, al momento, la sua preoccupazione. È proprio per questo motivo che, raggiunta dal settimanale Chi, la giovane Anna ha finalmente rotto il silenzio. Ecco cosa dice sul suo fidanzato e su Elisa.

GF Vip, la fidanzata di Andrea Denver rompe il silenzio: le sue dichiarazioni

In seguito alla clamorosa confessione di Elisa De Panicis su Andrea Denver e su una sua ‘particolare’ richiesta durante una delle ultime dirette del GF Vip, la fidanzata del modello americano ha deciso di rompere il silenzio. In una sua recente intervista per il settimanale ‘Chi’, Anna Wolf, questo è il nome della modella, ha chiaramente espresso la sua opinione riguardo quanto accaduto in queste ultime settimane nel reality di Canale 5. Stando a quanto si apprende dal giornale, Anna ripone molta fiducia nel suo fidanzata. Infatti, è convinta che, qualora ci fossero state delle reali proposte ad Elisa De Panicis, sono state fatto esclusivamente per amicizia. Certo, un confronto deve averlo. Sebbene creda perfettamente alle parole del bel Denver, è più che comprensibile la sua richiesta. ‘Ho bisogno di fargli delle domande. Ho bisogno di avere un confronto’, si legge sul settimanale. Insomma, parole che, com’è giusto che sia, spiazzano completamente tutti.

Ovviamente, come dicevamo precedentemente, Anna crede fermamente alle parole di Andrea. Anche se, però, ammette: “Questa storia non finisce qui!”. Insomma, cosa dobbiamo mai aspettarci? Staremo a vedere!

