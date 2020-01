Gf Vip, Alfonso Signorini lancia una notizia bomba su Serena Enardu: non lo hanno ancora detto a Pago che, intanto, ha scritto una canzone per lei

Grande Fratello Vip, Pago ha scritto una canzone per Serena Enardu. “L’ho scritta per me, ma parla di me e di lei”, spiega in confessionale il cantante che, a quanto pare, è ancora abbastanza ‘cotto’ di Serena. Dopo l’addio burrascoso a Temptation Island Vip, c’è stato un confronto nella casa del Grande Fratello Vip. In quella occasione, la produzione ha dato l’opportunità a Serena di entrare in casa come concorrente. Poteva succedere che la Enardu entrasse in casa, sì, ma non è successo. Pago, dopo un primo approccio in cui ha rifiutato anche un bacio, poi si è pentito. E nei giorni a seguire, inevitabilmente, si è messo lì a pensare. A pensare a lei. Adesso, Signorini ha annunciato che, nonostante il cantante ancora non lo sappia, presto, Serena potrebbe rientrare nella casa.

Serena Enardu torna al Grande Fratello Vip: Pago ancora non lo sa

Alfonso Signorini, al termine della puntata di lunedì 27 gennaio, ha annunciato ufficialmente: “Questo venerdì, in occasione della diretta, Serena Enardu tornerà in casa ed avrà un nuovo confronto con Pago. Lui ancora non lo sa”. Dopo un bel po’ di sofferenza, sia da un lato che dall’altro, pare proprio sia arrivato il momento di intavolare un discorso. Di sedersi, con calma e tranquillità, e ripercorrere insieme quelli che sono stati i passaggi più importanti della loro storia. Valorizzandoli e cercando di non buttare tutto all’aria. E’ evidente che Pago provi ancora un sentimento forte per Serena, e di lei si può dire altrettanto. Probabilmente, l’ultima volta che si sono visti era ancora troppo presto per parlare, per affrontare questo tipo di discorsi.

Prossimamente, dunque, ci sarà modo per i due di guardarsi negli occhi. In realtà, Alfonso Signorini ha parlato anche di una sorpresa per il cantante. Che sia Serena la sorpresa stessa? Staremo a vedere. Per ora, la produzione ha deciso di tenerlo nascosto a Pago. Chissà come reagirà quando la vedrà di nuovo in casa.