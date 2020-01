Jacopo Poponcini ieri sera ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 4: ecco dove l’avevamo già visto in televisione

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip. La puntata è stata ricca di sorprese, di colpi di scena e soprattutto di ingressi. Televoto annullato in settimana per l’abbandono momentaneo di Barbara Alberti (rientrata ieri sera nella casa), nessuna eliminazione e ben quattro nuovi ingressi. Valeria Marini trascorrerà alcune ore nella casa più spiata d’Italia. In questo modo avrà modo di chiarire i suoi dissapori con Antonella Elia, Antonio Zequila e soprattutto con la sua rivale Rita Rusic. Oltre alla showgirl stellare, nella casa più spiata d’Italia hanno fatto il loro tre ingresso tre Super Boys, richiesti dalle donne della casa. I tre modelli hanno ottenuto subito l’opportunità di trascorrere una sera in suite con alcune concorrenti del reality show. Tra i tre Super Boys chi ha sicuramente colto l’attenzione del pubblico è Jacopo Poponcini. Il modello, definito un po’ Tarzan un po’ Wild, ha subito conquistato gli occhi di tutte le donne della casa.

Jacopo Poponcini, dove l’avevamo già visto in televisione

Jacopo è uno dei tre Super Boys entrati a sorpresa nella casa del Grande Fratello Vip 4. Egli ha 24 anni e proviene da Indicatore, una frazione di Arezzo. Oltre ad essere modello è anche calciatore, in passato ha militato tra le fila del Baldaccio Bruni, mentre adesso gioca nel Soci Cosentino 1930. È figlio di orafi ed ha una sorella gemella. Riguardo alla vita privata è ovviamente single, come dichiarato da Alfonso Signorini ieri sera durante la puntata del reality show. In passato, però, Jacopo ha avuto una storia di circa tre anni con una donna più grande di lui. I telespettatori più attenti sicuramente ricorderanno Jacopo. Il modello, infatti, ha partecipato ad altri programmi televisivi prima del GF VIP 4. Nel 2009 è stato uno dei tentatori di Temptation Island Vip, mentre di recente ha partecipato anche ad uno sketch insieme a Sabrina Ferilli in una puntata del serale di Amici. Jacopo dunque ha alle spalle una mini carriera in televisione e adesso potrà giocarsi le sue carte all’interno della casa più spiata d’Italia.

Anche gli altri due Super Boys non sono nuovi al mondo dello spettacolo. Matteo Alessandroni pare abbia avuto una storia d’amore con Carmen Di Pietro, ma lui ha smentito queste presunte voci. Gianluca Irpino, invece, è un giocatore professionista di poker e in passato ha partecipato a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatore.