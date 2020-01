Grande Fratello Vip, Carlotta Maggiorana in lacrime: il ricordo del dramma che ha segnato la vita dell’ex Miss Italia.

Una puntata davvero emozionante, quella di questa sera del Grande Fratello Vip. Una puntata ricca di sorprese per i concorrenti. Dopo l’incontro da brividi tra Fernanda Lessa e il marito Luca, anche per Carlotta Maggiorana non sono mancate le emozioni. L’ex Miss Italia ha affrontato nuovamente un argomento molto toccante: la perdita del suo papà, al quale era profondamente legata. Nella Mistery Room, la ragazza si è confidata con Alfonso Signorini, lasciandosi andare ad alcuni ricordi dolcissimi della sua infanzia. Ecco cosa è successo in diretta.

Un momento da brividi, quello vissuto da Carlotta Maggiorana durante questa puntata del Grande Fratello Vip. La concorrente ha rivissuto il dramma che ha segnato la sua adolescenza. “Il giorno in cui hai vinto Miss Italia, mancava una persona, che non ha potuto dividere con te le gioie di quel giorno”. È così che Alfonso Signorini parla della scomparsa del padre di Carlotta. L’ex Miss Italia non è riuscita a trattenere le lacrime e ha iniziato a raccontare alcuni ricordi del suo papà: “Era un uomo straordinario. Quando dormivamo insieme, la domenica, quando tornavo da Roma, mi chiamava Cerbi e ci tenevamo la mano”. Carlotta racconta di trovarsi benissimo nella Casa, ma ogni giorno sente troppo la mancanza della sua famiglia: “Sono stata così tanto tempo lontana da mia mamma, dal mio papà, che ho capito che la cosa più importante di tutte è la famiglia e non voglio perdere un istante senza viverli”. Un discorso che emoziona tutti, compreso Alfonso, che definisce Carlotta una ragazza piena di valori ed è per questo che ha voluto la sua presenza nella casa. Alla fine, per la Maggiorana, un regalo da parte della sua mamma.

Un tutù, che rappresenta la passione più grande della concorrente: la danza. Un momento davvero da brividi, quello a cui abbiamo assistito durante la puntata di questa sera. E voi, state seguendo la diretta?