Grande Fratello Vip, probabile prima coppia in vista? Le parole di lui durante una discussione con Andrea Montovoli e Fernanda Lessa non lasciano dubbi

Il Grande Fratello Vip, ormai giunto alla quarta edizione, ha raddoppiato i suoi appuntamenti settimanali, dando la possibilità ai telespettatori di interagire ancor di più con il reality. Questa nuova edizione, condotta da Alfonso Signorini non ha davvero nulla da invidiare alle edizioni precedenti, ricca di colpi di scena e di dinamiche appassionanti, che ci hanno tenuti incollati al teleschermo sin dai primi istanti. Nonostante ci siano state non poche polemiche intorno a questa nuova edizione, specie per alcuni spiacevoli incidenti, avvenuti proprio nei primi giorni di reality, ci sono stati anche tanti attimi leggeri. Infatti, come ogni edizione che si rispetti, i telespettatori aspettano con ansia di poter assistere alla formazione delle prime coppie, e la nascita di qualche love story. Secondo molti, infatti, non sarebbe impossibile che l’ex moglie del frontman delle Vibrazioni Francesco Sarcina, possa ritrovare l’amore e la serenità al fianco di uno dei concorrenti presenti nella casa. La donna era stata affiancata alla figura di Ivan Gonzales e di Paolo Ciavarro, ma ad oggi pare proprio che col figlio di Eleonora Giorgi si stia creando un legame speciale. Ma vediamo insieme le parole del ragazzo che per ora sfaterebbero qualsiasi dubbio.

Paolo Ciavarro si sta dimostrando un ragazzo educato e umile, raccogliendo il consenso della maggior parte dei telespettatori. Questi, negli ultimi giorni hanno espresso il desiderio di vederlo accanto ad un’altra protagonista indiscussa del reality, Clizia Incorvaia. Il ragazzo, figlio di Eleonora Giorgi e Paolo Ciavarro oggi si è lasciato andare a un lungo sfogo con due amici e coinquilini, Andrea Montovoli e Fernanda Lessa. Durante lo sfogo con i due coinquilini gli hanno chiesto di parlare apertamente dei suoi sentimenti nei confronti di Clizia. Il giovane ha chiarito la sua posizione in maniera molto decisa, dichiarando: “È una ragazza interessante ma proprio no, non c’è attrazione fisica, e per il resto non la conosco bene, ma a pelle no, non mi piace“.

Pare proprio che quindi il ragazzo non abbia intenzione di approfondire la conoscenza con la donna. Ovviamente non è detta l’ultima parola, chi conosce il programma e le dinamiche che vi fanno da sfondo, sa che tutto è possibile. Ma contrariamente a quanto dichiarato da Paolo, Clizia ha invece espresso tutto il suo interesse verso il giovane.