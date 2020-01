Grande Fratello Vip, ‘brutta sorpresa’ per Wanda: Signorini lo rivela in diretta

Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, Wanda Nara ha ricevuto una ‘brutta sorpresa’ da Alfonso Signorini

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip. La puntata è stata ricca di colpi di scena. L’ingresso di Valeria Marini ha sicuramente reso gli animi bollenti. La showgirl stellare ha avuto addirittura un triplo confronto: prima con Antonella Elia, poi con Rita Rusic e infine con Antonio Zequila. La Marini resterà nella casa per poche ore, come rivelato dal conduttore Alfonso Signorini. Nella puntata di ieri sera, inoltre, sono entrati anche tre super boys per cercare di tirare su il morale delle donne. I tre ragazzi hanno trascorso una serata in suite con Antonella Elia, Adriana Volpe e Clizia Incorvaia. Anche loro trascorreranno alcuni giorni nella casa più spiata d’Italia. Il colpo di scena più grande, però, è arrivato alla fine della puntata, quando Signorini ha rivelato un presunto gossip molto succoso.

Grande Fratello Vip, ‘brutta sorpresa’ per Wanda Nara

La puntata di ieri sera del GF VIP 4 è stata piena di sorprese e colpi di scena. L’ultimo l’ha regalato il conduttore Alfonso Signorini. Il direttore del settimanale Chi proprio non riesce a star lontano dal gossip e ieri sera ha preso nuovamente di mira Elisa De Panicis, concorrente del reality show già eliminata. Nelle scorse settimane, il conduttore del programma televisivo aveva anticipato un flirt tra la De Panicis e un calciatore del Milan. Gli indizi portano tutti a Theo Hernandez, difensore francese della squadra rossonera. Ieri sera, però, Signorini ha rincarato la dose, tirando in ballo – suo malgrado – anche l’opinionista Wanda Nara. Il conduttore televisivo e giornalista, infatti, ha dichiarato che la De Panicis avrebbe avuto un flirt amoroso con Maxi Lopex, ex marito dell’opinionista del reality show. La Nara allora ha chiesto: “Ma quando stavano insieme?” e la De Panicis ha sorriso senza rispondere alla domanda. Wanda con molta ironia ha aggiunto: “Ecco, adesso ho anche le corna“.

Non è chiaro quando sia avvenuto il flirt tra il calciatore e la modella, ma data la giovane età della De Panicis è da escludere che sia avvenuto quando Maxi Lopez era sposato con la ex moglie. Adesso invece, come già annunciato sopra, il cuore della De Panicis dovrebbe battere per Theo Hernandez. Il difensore goleador (uno dei più prolifici in Europa) oltre a far breccia nel cuore dei tifosi rossoneri, ha conquistato anche la bellissima modella e influencer italiana.