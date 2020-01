Luigi Berlusconi pronto al grande passo: il gesto del figlio dell’ex premier

Luigi Berlusconi sarebbe pronto al grande passo: vi raccontiamo il gesto del figlio dell’ex premier fatto nel giorno di Natale

Luigi è il figlio più piccolo di Silvio Berlusconi. L’uomo ha 31 anni ed è nato dalla relazione dell’ex premier con Veronica Lario. Anche Luigi porta avanti il business della famiglia, percependo una quota minoritaria di Fininvest. Il figlio dell’ex premier è fidanzato da circa nove anni con Federica Fumagalli. I due si sono conosciuti alla Facoltà di Economia della Bocconi di Milano. Federica lavora come pr a Milano e insieme a Luigi ha sempre cercato di difendere la sua storia d’amore, tenendola lontana dai settimanali di gossip. Di recente, però, il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, è riuscito a paparazzarli durante le vacanze sulla neve.

Luigi Berlusconi pronto al grande passo: il suo gesto

Secondo il settimanale Chi, il figlio dell’ex premier sarebbe pronto ad affrontare il grande passo. Luigi, infatti, avrebbe chiesto la mano della sua Federica durante le festività natalizie. La notizia è stata anticipata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, ma non è stata ancora confermata dalla coppia. Come abbiamo specificato sopra, Luigi e Federica sono molto riservati e non amano mettere alla mercé del pubblico la loro relazione. Il matrimonio, però, sembrerebbe imminente, anche se il settimanale non è riuscito a scoprire tutti i dettagli delle nozze. Queste, infatti, saranno sicuramente riservatissime. Il settimanale, però, ha annunciato che, dopo il matrimonio, la coppia andrà a vivere in una villa di Silvio Berlusconi sita in via Rovani. Tale villa, attualmente in fase di ristrutturazione, in passato ha ospitato meeting politici e importanti eventi sportivi. Adesso, però, potrebbe diventare la nuova dimora d’amore della coppia.

Il matrimonio, la convivenza, ma per il momento non si parla ancora della gravidanza. I due sicuramente desiderano avere un figlio, ma per adesso è ancora presto.