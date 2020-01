Michelle Hunziker, ‘brutto’ imprevisto durante la notte: cosa le è accaduto

In alcune sue recenti Instagram Stories, Michelle Hunziker ha raccontato di un ‘brutto’ imprevisto di cui è stata protagonista: ecco cosa è successo.

Dopo un compleanno da favola ed un piacevolissimo soggiorno in montagna, qualche ora fa, Michelle Hunziker è stata la protagonista di un brutto imprevisto. A rivelarlo è stata la diretta interessata. Che, come è solita fare, ha intrattenuto i suoi followers con un racconto davvero ‘da brividi’. Ovviamente, ci teniamo a sottolineare, non è successo nulla di grave. Parliamo, piuttosto, di un piccolo inconveniente da mamma più che comprensibile. Fatto sta che, stando a quanto traspare dalle sue parole dette sul suo canale social ufficiale, la bellissima conduttrice svizzera sembra essere davvero ‘distrutta’ per quello che le è accaduto. Siete curiosi di sapere cosa è successo nel minimo dettaglio? Ecco cosa ha raccontato la bellissima moglie di Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker, brutto imprevisto notturno: cos’è successo

La notte è fatta per dormire, si sa. Eppure, questa trascorsa non è stata affatto facile per Michelle Hunziker. Come raccontato dalla diretta interessata sul suo canale social ufficiale, la conduttrice svizzera ha passato una notte completamente insonne. ‘Complici’ di tale brutto imprevisto sono state le sue due figli. Come diversi italiani, anche Sole e Celeste, purtroppo, hanno l’influenza. E, per questo motivo, hanno trascorso tutta la notte tra lamenti e dolori. Risultato? Semplice: Michelle è rimasta sveglia. È proprio per questo motivo che, stando a quanto traspare delle sue parole, la bellissima moglie di Tomaso Trussardi è ‘sconvolta’ da questo inconveniente. ‘Ho dovuto mettere un mega filtro perché ho una faccia da buttare via’, dice Michelle nelle sue IG Stories.

Ma non è finita qui. Perché se da un lato Michelle è ‘distrutta’ per la nottata in bianco, le sue figlie, invece, sono ben arzille. Nelle sue IG Stories, infatti, la conduttrice svizzera racconta di aver in sottofondo Sole e Celeste che chiamano in continuazione il suo nome.

All Together Now, un programma ricco di emozioni

Reduce dal successo di All Together Now, Michelle continua a godersi la vita di mamma e di moglie. Ma cosa ne pensano i suoi protagonisti del programma? Contattato dalla redazione di Sologossip, Luca Buttiglieri, appartenente al muro dei 100, ha chiaramente espresso il suo parere sul talent music. ‘È una festa’, dice il giudice. Ma non solo. Perché, completamente senza peli sulla lingua, Luca ha chiaramente detto di essere stato davvero speciale ed importante collaborare con Michelle e J-Ax.