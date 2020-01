Paola Perego condurrà L’Isola dei Famosi 2020? Spunta l’indizio sui social

Dopo il presunto addio di Alessia Marcuzzi, sarà Paola Perego la nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi 2020? Sui social spunta un indizio

Terremoto nel reality show de L’Isola dei Famosi: secondo Dagospia, Alessia Marcuzzi pare abbia rifiutato (o sia stata sollevata dall’incarico, non è ancora chiaro) il ruolo di conduttrice della prossima edizione. La sua presenza era stata annunciata in estate, ma a poche settimane dalla nuova edizione del reality show la notizia sembrerebbe quasi ufficiale. Non si conoscono ancora i motivi, né le dinamiche di questa scelta. L’addio della Marcuzzi, però, lascia un vuoto difficile da colmare. La conduttrice era divenuta un simbolo del reality show in onda su Canale 5. Adesso chi prenderà il suo posto?

Paola Perego condurrà L’Isola dei Famosi 2020?

Il toto-nome sulla prossima conduttrice del reality show è già partito. Il portale Tv Blog ha anticipato il nome di Ilary Blasi. La moglie di Totti, dopo la perdita del Grande Fratello Vip, è rimasta senza la conduzione di un reality show. La Blasi dunque potrebbe cimentarsi in questa nuova e avvincente esperienza. Nella lista, però, non c’è solo il nome di Ilary. Un altro personaggio caldo in queste ore è la Perego. La conduttrice nei giorni scorsi, attraverso il proprio profilo Instagram, ha fatto partire un countdown sospetto. La Perego ha ripercorso quasi tutta la sua carriera con video e immagini. Da “Guazzabuglio” (programma del lontano 1983) a “Forum“, fino ai più recenti “Festival di Castrocaro” e “Buona Domenica“. L’ultima immagine postata dalla Perego è una foto del 2008, quando la conduttrice ha condotto La talpa. Il countdown, giunto ormai a “-6“, preannuncia sicuramente un nuovo progetto. La Perego ha alimentato la curiosità dei fan, che dovranno aspettare almeno un’altra settimana per scoprire la sorpresa tenuta in serbo della conduttrice.

La Perego sarà il nome scelto dalla rete del Biscione per risollevare le sorti del reality show girato in Honduras? Lo scopriremo nei prossimi giorni.