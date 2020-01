Durante la puntata odierna di Vieni da Me, Caterina Balivo è stata protagonista di un momento imbarazzante con Raz Degan: la ‘particolare’ domanda.

Continua il classico e quotidiano appuntamento con Vieni da Me. Anche per questo nuovo anno televisivo, Caterina Balivo è al timone del suo incredibile ed imperdibile show pomeridiano. Ospite della puntata di oggi, martedì 28 Gennaio, è Raz Degan. Che, così come tutti gli altri ospiti precedenti, si è raccontato senza filtri alla bella padrona di casa. Ha parlato, com’è giusto che sia, della sua vita privata, della sua splendida iniziativa per i bambini del Niger e tanto altro ancora. Un’intervista davvero incredibile, quindi. Durante la quale, però, non sono affatto mancati i momenti imbarazzanti. Come accaduto durante la puntata di ieri con Daniele Bossarri, anche in questo appuntamento odierno Caterina Balivo è stata protagonista di un momento ‘imbarazzante’. La sua ‘particolare’ domanda, infatti, non è assolutamente passata inosservata. Ecco di che cosa parliamo.

Raz Degan a Vieni da Me, momento imbarazzante con Caterina Balivo: cos’è successo

Come dicevamo precedentemente, Raz Degan si è raccontato senza filtri a Vieni da Me. A partire, quindi, dal retroscena su quel provino che, venticinque anni fa, segnò il suo successo. Fino alla splendida iniziativa per i bambini del Niger di cui è protagonista. U’intervista, come si può chiaramente capire, davvero imperdibile. Non soltanto per le parole e le rivelazioni del modello, ma anche per quanto accaduto in diretta televisiva. Dopo aver presentato la sua casa in Puglia, Raz è il protagonista di un momento davvero ‘imbarazzante’ in studio. Complice di tale momento è Caterina Balivo. Anzi, per dirla meglio, una battuta della padrona di casa.

‘Ho tre trulli messi lì’, dice Raz per spiegare per quale motivo è così affezionato alla terra pugliese. ‘E cosa ci fai lì dentro?’, risponde Caterina. Insomma, una domanda molto ‘particolare’, c’è da dirlo. Che, ovviamente, ha suscitato riso sia da parte del pubblico in studio che da parte di Raz. Per questo motivo Caterina, appena resasi conto della gaffe, ha detto: “Ma voi pensate male a tutto, non lo so!”. E, poi, continua: “Era per dire: fai l’olio, hai le galline, raccoglie le uova, hai gli odori”. Insomma, un momento davvero ‘imbarazzante’ in studio, c’è da dirlo. Ma che sottolinea, ancora una volta, l’autenticità e semplicità della conduttrice.