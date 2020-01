Sanremo 2020, colpo di scena: ospite appena confermato

Sanremo 2020, grandissimo colpo di scena per questa 70 esima edizione: un ospite amatissimo dagli italiani è appena stato confermato

Ormai siamo arrivati alle battute finali, questa 70 esima edizione del Festival della Musica Italiana di Sanremo sta per incominciare. Il Festival è sicuramente uno degli eventi più attesi dell’anno e nonostante i preparativi siano partiti un po’ in sordina, nulla potrà fermare il suo inizio. Molte sono state le polemiche intorno a questa edizione, a partire dal conduttore, poi le co conduttrici, gli artisti in gara e tante altre piccole cose che sembravano aver minato l’immagine si un evento così atteso. Ma come ha dichiarato qualche giorno fa anche Antonella Clerici, Sanremo non è Sanremo senza qualche polemica, a patto che nascano e finiscano lì! Ma certamente il pubblico sarà più che felice di avere come ospite in una delle puntate, un artista amatissimo qui in Italia. L’uomo in questione ha conquistato davvero tutti per simpatia e bravura… Scopriamo insieme chi è!

Sanremo 2020, colpo di scena: sarà proprio lui il prossimo ospite!

alla prossima edizione del Festival di Sanremo ci sarà un ospite davvero eccezionale. L’uomo in questione è Vittorio Grigolo, il tenore che l’anno scorso ci ha fatto impazzire in tv con la sua bravura e la sua simpatia. Nonostante l’uomo abbia attraversato un periodo molto buio della sua vita, per delle accuse che gli sono state rivolte, resta uno dei tenori più apprezzati qui in Italia. Il tenore è conosciutissimo qui in Italia per essere stato il Coach della squadra blu all’interno del Talent Show, Amici di Maria De Filippi. Qui l’uomo si era sfidato contro Ricky Martin, allenando la squadra blu, di cui faceva parte anche Alberto Urso, che poi ha vinto l’edizione ed ora è uno dei prossimi concorrenti al Festival.

L’uomo dovrebbe essere presente durante l’ultima puntata del Festival, per esibirsi con: ‘Lucevan le stelle’, tratto dalla Tosca di Giacomo Puccini e ‘Bohemian rhapsody’ dei Queen.