Tiziano Ferro, rivelazione ‘a sorpresa’ su Sanremo 2020: “Neanche sotto tortura”

Tiziano Ferro ha fatto una rivelazione a sorpresa sul Festival di Sanremo 2020: “Neanche sotto tortura”, ecco a cosa si riferisce

Mancano pochissimi giorni alla settantesima edizione del Festival di Sanremo. La manifestazione canora per eccellenza è stata preceduta da moltissime polemiche, che hanno letteralmente investito il conduttore e direttore artistico Amadeus. Quest’ultimo è stato criticato per la scelta di anticipare i nomi dei big ad un solo organo di stampa, per la presenza della giornalista Rula Jebreal sul palco dell’Ariston e per le parole sulle co-conduttrici dette in conferenza stampa. Il direttore artistico ha accusato il colpo ed ha subito rialzato la testa perchè deve preparare nel migliore dei modi il festival della canzone italiana. Amadeus quest’anno ha puntato su moltissimi personaggi, tra questi vi è anche Tiziano Ferro. Il cantautore sarà presente in tutte le serate del festival, così come Rosario Fiorello. Ieri pomeriggio, Ferro ha abbozzato una sorta di intervista a se stesso, pubblicandola sui suoi canali social.

Tiziano Ferro, rivelazione ‘a sorpresa’ su Sanremo 2020

Ferro intervista Ferro: questo il format lanciato dal cantautore sulla sua pagina ufficiale Instagram. Tiziano non sta nella pelle e non vede l’ora di salire sul palco dell’Ariston. Il cantante ha in serbo moltissime sorprese per i suoi fan e in generale per i telespettatori italiani. Attraverso la sua pagina Instagram, infatti, dichiara: “Ho due idee: la prima è cantare alcuni dei miei successi, poi vorrei cantare alcune delle canzoni che sono entrate nella mia vita direttamente dalle porte del Teatro Ariston”. Ferro si esibirà sicuramente con un brano di Mia Martini: “Niente come lei che guardava la galleria dell’Ariston mentre ci gridava ‘Almeno tu nell’universo’ “, e poi con Domenico Modugno. Tiziano, inoltre, ha confermato il duetto sul palco dell’Ariston con Massimo Ranieri, uno dei primi cantanti apprezzati dal padre del cantautore. Durante l’intervista a se stesso, però, Ferro ha fatto anche una rivelazione a sorpresa sul festival: “Me lo sarei immaginato? Neanche sotto tortura“. Il cantautore poi ha dichiarato di essere felicissimo, più di quanto dimostri in pubblico.

La manifestazione canora trasmessa su Rai Uno sarà anche l’occasione per lanciare il suo nuovo progetto, il documentario intitolato “Ferro“. Questo uscirà a giugno su Prime Video e Tiziano ha aggiunto sui social: “Un’opera che mi racconta, alla luce dei 40 anni quasi compiuti e che nasce dall’urgenza di dire qualcosa in più di me, rispetto a quello che tutti sanno già”. I fan ovviamente attendono con ansia l’uscita del nuovo progetto del cantautore originario di Latina.