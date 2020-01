Una delle dame di Uomini e Donne Over Valentina Autiero ha confessato il suo dramma personale: ecco le sue parole sulla rivista del programma.

Oltre che Gemma Galgani, anche Valentina Autiero è una veterana di Uomini e Donne Over. La giovane romana, infatti, sono numerosi anni che, nel parterre femminile del dating show di Canale 5, cerca l’amore con la A maiuscola. Non ha molte ‘pretese’, Valentina. In più occasioni, infatti, la giovane ha chiaramente espresso le caratteristiche del suo uomo ideale. Eppure, al momento non ha trovato ancora nessuno che possa fare al caso suo. Certo, le frequentazioni ci sono state. Ma nulla di più. In fondo, Valentina sta bene anche da sola. Ha un carattere molto forte, lo sappiamo. Forze conseguenza di quanto la vita le ha riservato. In una recente intervista per Uomini e Donne Magazine, infatti, la romana ha parlato di un vero e proprio dramma della sua infanzia. Ecco che cosa rivela.

Valentina Autiero di Uomini e Donne Over: il dramma dell’infanzia

Non solo per la sua bellezza, ma anche per il suo forte e spigliato carattere Valentina Autiero è una delle dame di Uomini e Donne Over che più cattura l’attenzione. La classica ‘senza peli sulla lingua’, la romana non si è mai nascosto dietro ad un dito. Anzi, ha sempre espresso senza troppi problemi le sue opinioni. Tuttavia, per comprendere alla perfezione il carattere di Valentina è opportuno fare qualche passo indietro. Quando, all’età di 10 anni, ha subito la perdita di sua sorella gemella. A rivelarlo è stata la diretta interessata. Che, in una recente intervista per Uomini e Donne Magazine, ha raccontato di questo enorme dramma che, com’è giusto che sia, ha profondamente cambiato e caratterizzato la sua vita. Sulla rivista del programma, la dama ha raccontato della malattia di sua sorella. E di quando, dopo aver scoperto la malattia all’età di 6 anni, purtroppo è stato un continuo andare avanti e indietro per gli ospedali. Dopo la sua morte, com’è giusto che sia, Valentina è profondamente cambiato. ‘Per qualche anno, il mio compleanno, essendo anche quello di mia sorella, non l’ho festeggiato, il Natale senza albero’, si legge sulle pagine del giornale. Parole che, da come si può chiaramente comprendere, racchiudono alla perfezione il profondo dolore di quegli anni.

Ma non è finita. Perché, sempre per la medesima intervista, Valentina ha raccontato di aver subito un altro lutto importante nella sua vita. Parliamo della morte del padre quando lei aveva 20 anni. ‘Aveva un mare incurabile, non vedevo l’ora che finisse la sua agonia’, racconta Valentina.