Amici 19 Anticipazioni, nella registrazione di oggi sono state aggiudicate ben altre tre maglie verdi: ad andare direttamente al serale sono proprio loro.

Continua la corsa verso il serale di tutti i ragazzi di Amici 19. Se, infatti, nella puntata speciale di sabato scorso abbiamo assistito alla consegna della prima maglia a Nyv, nella registrazione della puntata di oggi, mercoledì 29 Gennaio, ne sono aggiudicate altre tre di maglie verdi. Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni del sito web Il Vicolo delle News, sembrerebbe che la puntata di oggi sia stata davvero ‘infuocata’. Non soltanto le sfide a squadra, ma anche esami di sbarramento ed, infine, esami per l’accesso immediato al serale. Ecco. Chi saranno stati i ragazzi che hanno avuto la possibilità di passare alla fase successi e, quindi, finale del programma? Ecco tutti i dettagli.

Anticipazioni Amici 19, altre tre maglie verdi per il serale: ecco di chi si tratta

Dopo la polemica scattata sul web, qualche giorno fa, per l’ingresso del nuovo ballerino Matteo, oggi si è registrata una nuova puntata di Amici 19. Le anticipazioni trapelate dal sito web Il Vicolo delle News, come dicevamo precedentemente, sono davvero incredibili. Oltre, infatti, le classiche sfide a squadre, sono state consegnate altre tre maglie verdi per il serale. La fase finale del programma, si sa, si avvicina sempre di più. Ed è, quindi, necessario capire chi tra tutti i talenti rimasti ha la possibilità di accedervi. Ecco. Chi, quindi, dopo Nyv, l’ha ricevuta? Siete curiosi di saperlo? Vi accontentiamo immediatamente. Il primo a riceverlo in questa puntata è stato Valentin. Ebbene si. Il ballerino di danza latina è il primo ad indossare la maglia verde nella categoria ballo. Ma non è finita qui. Perché anche un altro componente della scuola ha ottenuto tale privilegio.

Sì, è proprio lei: Giulia Molino. Dopo aver vinto la sfida a squadre, la napoletana si è presentata dinanzi alla commissione dei tre giudici, conquistandoli tutti. Ed, infine, Nicolai. Dopo il suo ingresso durante la puntata di sabato scorso, il ballerino classico ha ottenuto la maglia per il serale. Adesso, però, ne mancano altri 6. Chi saranno secondo voi?