Sanremo 2020, chi è Bugo? Cosa occorre sapere del giovane cantante: a partire dalla sua età, carriera e il ‘particolare’ retroscena sul soprannome.

Manca davvero pochissimo, carissimi lettori. Da martedì 4 Febbraio e per ben cinque serate, Amadeus, insieme alle dieci vallette, ci farà compagnia con la settantesima edizione del Festival di Sanremo. L’attesa è davvero tanta. Non soltanto per poter ammirare, per la prima volta in assoluto, il magnifico conduttore di Reazione a Catena nelle vesti di direttore artistico della manifestazione musicale, ma anche per poter assistere allo splendido spettacolo che i venti big in gara sono pronti a regalare. Tra di loro, come ben sapete, è spuntato anche il nome di Bugo. Ecco. Conoscete proprio tutto di lui? Questo è l’articolo che fa al caso vostro. Passeremo in rassegna, infatti, qualsiasi cosa che riguarda la sua vita. A partire, quindi, dalla sua età, carriera, vita privata ed un ‘particolare’ retroscena sul suo soprannome. Ecco tutti i dettagli.

Bugo a Sanremo 2020: età, carriera e vita privata

Cristian Bugatti, in arte Bugo, è nato a Milano il 2 Agosto del 1973. Oltre che per la letteratura, molto presto il giovane scopre una delle sue più grandi passioni: la musica. Inizia, infatti, a studiare la batteria. Ma, a causa del servizio militare, a costretto ad interrompere le lezioni. Questi anni, però, non sono affatto improduttivi. Anzi. Inizierà a suonare la chitarra ed, addirittura, a scrivere le prime canzoni. Terminato il servizio militare nel 1994, formerà una band musicale. Dal quale, però, si distaccherà nel 1996. Cristian inizia, così, la carriera da solista. Da quel momento, la sua carriera è tutta in ascesa. Numerosi, infatti, sono i singoli e i dischi che ottengono, in un batter baleno, un successo davvero spropositato. Pensate, nel 2015, dopo diversi anni di pausa, Bugo pubblicherà il suo ottavo disco. Insomma, dei numeri davvero pazzeschi. Attualmente, si occupa di musica rock. Infatti, nel 2018, ha pubblicato un disco che raccoglie i suoi più grandi successi sotto questa chiave musicale.

Per quanto riguarda la vita privata? Bugo è felicemente sposato con Elisabetta dal 2011. Il loro matrimonio è stato celebrato in India. Dove, dal 2010 al 2014, hanno vissuto. Attualmente, però, risiedono a Milano insieme al loro primogenito.

Il ‘particolare’ retroscena sul suo soprannome

Sarà uno dei venti big in gara al Festival di Sanremo 2020, Bugo. Eppure, ciò che colpisce è il suo soprannome. Il suo nome d’arte, insomma. Sapete, infatti, perché Cristian si fa chiamare così? Stando a quanto trapelato sul web, sembrerebbe che questo sia stato un nome affidato dai suoi vecchi amici dell’adolescenza trascorsa a Cerano, città di Novara dove si è trasferito subito dopo la sua nascita.