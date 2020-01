Emanuela Folliero senza vestiti: spunta il ‘dettaglio’ che notano tutti

Emanuela Folliero senza vestiti: spunta un dettaglio che non poteva di certo passare inosservato, glielo scrivono tutti

Emanuela Folliero ha fatto letteralmente impazzire tutti i suoi fan con il post che ha appena pubblicato su Instagram. La conosciamo bene: per anni, è stata conduttrice ed annunciatrice televisiva di Rete 4. Insomma, un volto abbastanza conosciuto per il pubblico italiano che le è rimasto ‘fedele’ seguendola anche sui canali social. Ad oggi, infatti, sono oltre 240mila i followers che ogni giorno non si perdono neanche un aggiornamento da parte della Folliero. All’ultima foto che ha pubblicato sono arrivati commenti e complimenti come se piovessero. Tantissimi cuoricini e parole molto carine nei confronti di una donna che ha davvero rubato il cuore al suo pubblico social.

Emanuela Folliero senza vestiti: il dettaglio che colpisce tutti

Un post su Instagram con poche parole, una frase simpatica che parla di fiori e di primavera. Una primavera che, adesso, al 29 gennaio precisamente, sembra più lontana che mai. Emanuela scrive: “E’ forse già primavera? Ma no! Ero a fare un massaggio per fatti miei”. Perché parla di primavera? Beh, avrete sicuramente notato anche voi quel fiore enorme che ha sulla fronte. Non mancano, come detto, commenti carini ed affettuosi nei suoi confronti. C’è chi scrive: “Sei tu la primavera… sempre bellissima”. Oppure: “Ogni volta che vedo una foto tua per me è sempre primavera”. E ancora: “Il fiore più bello sei tu”. Ma vediamo, adesso, come si è mostrata la splendida Emanuela ai suoi fan di Instagram:

La vediamo stesa sul lettino e, come scrive lei stessa, prossima al massaggio. Il fiore non è passato inosservato, sicuramente, ma altrettanto si può dire della sua bellezza. Emanuela Folliero è di sicuro tra le donne più amate dai telespettatori italiani. La prima volta che l’abbiamo vista in televisione risale al 1996: tra i suoi tanti programmi di successo ricordiamo anche Stranamore, Affetti speciali, Pomeriggio Cinema, Ballo amore e fantasia.