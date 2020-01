GF VIP 4, la confessione di Wanda Nara: “Lo farò venerdì in diretta”

Wanda Nara è già pronta per la prossima puntata del GF VIP 4 e fa una confessione ‘a sorpresa’: “Lo farò venerdì in diretta”

Wanda è sempre più al centro del Grande Fratello Vip 4: la compagna di Mauro Icardi ha fatto sue ormai le vesti di opinionista. La Nara, oltre a mettere in mostra look quasi sempre da capogiro, sta vivendo alla grande questa nuova ed entusiasmante esperienza. Con Pupo forma una bella coppia e con Alfonso Signorini pare sia nato un bel rapporto. L’opinionista, in una delle scorse puntate del reality show, si è anche emozionata guardando una scena d’amore. La vita al momento le regala emozioni, ma sa essere anche molto frenetica. Wanda si divide tra Roma, Milano e Parigi. A Roma si reca per assistere alle prove del reality show e per la diretta del lunedì e venerdì sera, Milano resta la sua sede lavorativa, mentre a Parigi c’è un pezzo del suo cuore. L’esperienza di Mauro al PSG continua a gonfie vele, ma l’argentino non sarebbe felice senza la compagna al suo fianco.

Wanda Nara, la confessione sul GF VIP 4

Proseguono le giornate frenetiche di Wanda. La procuratrice è ormai un personaggio televisivo a tutti gli effetti. Dopo l’esperienza a Tiki Taka, la Nara ha indossato le vesti di opinionista per la quarta edizione del Grande Fratello Vip. La donna è stata scelta da Alfonso Signorini, conduttore e autore del programma, e al momento la scelta pare sia stata azzeccata. Wanda sta mettendo in mostra il suo carattere a trecentosessanta gradi, riscattando anche l’immagine uscita fuori a Tiki Taka per via della vicenda legata ad Icardi e all’Inter. Wanda, come detto sopra, si divide tra Roma, Milano e Parigi. Oggi, ad esempio, era a Roma, non per le prove del reality show, ma per uno shooting fotografico. Con lei c’erano i suoi assistenti e tra questi era presente anche una donna, Gaia, che le sta insegnando qualche parola in romano. Wanda, che sembra innamorato della ‘parlata’ romana, ha fatto una confessione ‘a sorpresa’ sulla prossima puntata del Grande Fratello Vip 4: “Questo venerdì (riferendosi alla diretta ndr.) parlerò in romano grazie a Gaia“. L’idea potrebbe piacere ai telespettatori di Canale 5, anche se prima deve passare dal team di autori del reality show.

Wanda poi ha provato ad imparare qualche parole in napoletano, ma il risultato non è stato proprio identico. La ‘maestra’ Gaia, in questo caso, non ha saputo aiutarla. Wanda dimostra di apprezzare il nostro paese, che ormai è diventato la sua seconda casa.