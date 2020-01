GF Vip, la frecciatina di Antonella Elia non passa inosservata: “Comportamenti ipocriti”, a chi si riferisce

GF Vip Antonella Elia, la frecciatina non passa inosservata: “Comportamenti ipocriti e costruiti”, ecco a chi si riferisce la soubrette, intervengono anche Licia Nunez e Clizia Incorvaia.

Il Grande Fratello Vip è ormai giunto quasi alla fine della quarta settimana. Le dinamiche tra i concorrenti aumentano sempre di più, e oltre alle grandi amicizie che stanno nascendo, non mancano anche gli attriti tra i vari coinquilini, come quello tra Adriana Volpe e Rita Rusic, che poche ore fa hanno avuto un duro scontro, dopo aver battibeccato anche durante la diretta di lunedì sera. Altra grande protagonista di questa edizione è senza alcun dubbio Antonella Elia, che con il suo carattere schietto e sincero si è più volte scontrata con altri concorrenti, com’è successo spesso con Fernanda Lessa, anche se ora le due sembrano aver trovato un punto di incontro. La Elia ha avuto anche una furiosa lite con Valeria Marini, ospite della casa per alcune ore, durante l’ultima puntata, con toni e parole davvero forti. Insomma, Antonella non è certo una che le manda a dire, e poco fa si è sfogata con Clizia Incorvaia e Licia Nunez, mandando una chiara frecciatina ad altri abitanti della casa: ecco le sue parole e a chi si riferisce.

Antonella Elia, la frecciatina al GF Vip: ecco a chi si riferisce

Antonella Elia è una delle maggiori protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. Sempre molto schietta e senza peli sulla lingua, la soubrette dice quello che pensa, anche a costo di diventare impopolare. Lo ha fatto con Fernanda Lessa, sua ‘rivale’ fin dall’inizio del reality, ma anche con Valeria Marini, Adriana Volpe e tutti gli altri inquilini. Anche poco fa, sfogandosi con Clizia Incorvaia e Licia Nunez, si è lasciata andare a uno sfogo, commentando alcuni comportamenti di altri vip che non le piacciono. Mentre Licia cucinava, infatti, Antonella e Clizia hanno cominciato a scambiarsi un po’ di pareri sull’esperienza che stanno vivendo. La Elia, allora, ha detto che in questi giorni ci sono alcune cose che le saltano particolarmente agli occhi, alcuni atteggiamenti che proprio non le vanno giù. “Vedo comportamenti ipocriti e costruiti, tutto per dimostrare di essere qualcuno”, ha detto. Ma a chi si riferisce esattamente?

Non è chiaro in realtà chi siano i destinatari di questa pesante frecciatina di Antonella Elia. Lei non lo ha specificato, ma Licia Nunez e Clizia Incorvaia, che le hanno dato ragione, sembrano invece aver capito tutto. E voi che idea vi siete fatti?