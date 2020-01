Barbara D’Urso ha pubblicato Instagram uno scatto pochi minuti fa su che ha fatto esplodere il web: l’abito bianco è estremamente scollato.. Diamo un’occhiata.

E’ una delle regine indiscusse di Mediaset: Barbara D’Urso è amatissima dal suo pubblico, sia televisivo che sul web. Su Instagram la conduttrice conta 2,4 milioni di follower: un dato davvero incredibile! I suoi post sono ricchi di like e commenti ed alcuni di questi riscaldano anche i maschietti più curiosi. La ‘Carmelita’ di Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live Non è la D’Urso spesso si mostra con abiti o top particolarmente scollati: c’è da dire che il suo fisico è davvero invidiabile. Poco fa ne ha regalato uno, di scatto, che ha fatto girare la testa al suo pubblico. Diamo un’occhiata.

Barbara D’Urso, risveglio ‘bollente’: il post infiamma Instagram

Questa mattina di 29 gennaio Barbara D’Urso ha regalato un risveglio davvero ‘bollente’. La famosissima conduttrice Mediaset ha pubblicato uno scatto in cui indossa un abito, sembrerebbe d’intimo, color bianco, particolarmente sensuale. La scollatura è in primo piano: gli occhi di tutti non potevano che cadere proprio lì.

Tantissimi i commenti ed i like ricevuti in pochissimi minuti: “Stupenda come sempre”, “Ciao Barbara Buongiorno sei uno splendore come sempre grazie di aver condiviso con noi questa tua Bellissima foto ti mando un bacio e a più tardi con Pomeriggio Cinque” sono solo due dei pareri degli utenti che la seguono. Non tutti però hanno apprezzato lo scatto: alcuni hater le chiedono di coprirsi, altri scherzano: ‘Ti sei svegliata già truccata e pettinata,ah però a me non capita mai’. Per fortuna, i commenti positivi sono molti di più! La regina di Mediaset è davvero incredibile: parliamo di un fisico da urlo in una grande professionista. La rivedremo oggi su Canale 5, come ogni pomeriggio, con il suo talk show ricco di ospiti ed esclusive.