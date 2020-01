Uomini e Donne, Martina Luchena in vasca da bagno: la schiuma non copre tutto, Instagram si fa ‘bollente’ con l’ultimo post dell’ex corteggiatrice.

Oggi è una influencer molto seguita sui social, ma i fan di Uomini e Donne ricorderanno senza dubbio il suo percorso in tv. Parliamo di Martina Luchena, che nel programma di Maria De Filippi è stata una delle pretendenti del tronista Riccardo Gismondi. La sua esperienza a Uomini e Donne non ebbe lieto fine: Riccardo, infatti, le preferì la bionda Camilla Mangiapelo, con la quale ha tuttora una relazione. Ma la delusione a Uomini e Donne, per Martina, fa ormai parte del passato. Oggi la Luchena è una seguitissima influencer, tra le più famose nel settore del beauty e del make up. Il suo profilo Instagram conta ben 699 mila followers, ed è proprio lì che, qualche ora fa, è apparso un post che non è passato inosservato. L’ex corteggiatrice si è lasciata fotografare mentre fa il bagno in vasca, senza vestiti nè costume. Ma la schiuma non copre proprio tutto e…la temperatura su Instagram si accende! Diamo un’occhiata.

Uomini e Donne, Martina Luchena in vasca da bagno: il post infiamma Instagram

Tra le ex corteggiatrici di Uomini e Donne, Martina Luchena è una delle più amate di sempre. La bella torinese si è fatta conoscere dal pubblico durante l’edizione 2016-2017 della trasmissione di Maria De Filippi, presentandosi come corteggiatrice di Riccardo Gismondi. Il tronista, però, non la scelte, ma da quel momento Martina ha potuto contare sull’affetto di migliaia di fan, che quotidianamente la seguono sui social. E proprio su Instagram, qualche ora fa, l’ex corteggiatrice ho postato degli scatti che non sono passati inosservati. Si tratta di tre foto in cui la Luchena è immortalata in vasca da bagno. Ma la schiuma non copre tutto, e Instagram diventa ‘bollente’. Ecco uno degli scatti:

Eh si, ve lo avevamo detto! Martina è decisamente irresistibile negli ultimi scatti pubblicati su Instagram. Scatti ai quali la bellissima torinese ha accompagnato questa frase: “Perché fare un tuffo nel passato? Meglio fare un tuffo nella vasca da bagno tra essenze profumate e bollicine di schiuma!”. Decisamente un modo ‘bollente’ per augurare buona giornata ai suoi followers, quello scelto dalla Luchena. Che, nei vari scatti, ha cambiato posa:

Un buongiorno che i fan hanno gradito. Il post della Luchena ha ottenuto il pieno di likes e commenti, tutti ricchi di complimenti per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. E voi, cosa aspettate a seguirla sui social? Non ve ne pentirete!