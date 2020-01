Nella puntata odierna di Uomini e Donne Over, Barbara ha fatto una domanda a Maria De Filippi su Maurizio Costanzo: la sua risposta spiazza tutti.

Anche oggi, martedì 29 Gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne Over. Per il terzo appuntamento settimanale consecutivo del famoso dating show, abbiamo assistito alla continuazione delle vicende di Gemma Galgani e company. Protagonista indiscussa di questa puntata è stata Barbara De Santi. Che, posizionatasi al centro dello studio televisivo con Marcello, ha chiaramente raccontato come va la conoscenza con l’uomo. Seppure il cavaliere sia giunto nel programma esclusivamente per la dama torinese, non ha perso tempo per darsi uno sguardo intorno. Conoscendo ed uscendo, così, anche con le altre donne del parterre. Tra le diverse, spunta anche il nome della De Santi. Che, però, dinanzi a tutti ha chiaramente fatto capire di voler andare con i piedi di piombo. Tutto bene fin qui, oseremmo dire. Se non fosse che, nel mentre delle sue spiegazioni, la maestra ha posto una domanda alla De Filippi riguardante suo marito Maurizio Costanzo.

Uomini e Donne Over, Barbara chiede di Costanza alla De Filippi: la sua reazione spiazza

La parole di Barbara De Santi su Marcello, nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne Over, hanno veramente spiazzato tutti. Nonostante la dama ha chiaramente fatto intendere di essere stata molto bene in sua compagnia, ha anche detto di non voler avere, almeno per il momento, nessun tipo di contatto fisico. Ecco. Parole che, stando anche a quanto dichiarato da Gianni Sperti, lasciano realmente pensare. All’opinionista pugliese, infatti, è balenata in testa l’idea che la De Santi fosse uscita con Marcello non per un’attrazione fisica, bensì per lo status economico del cavaliere. È proprio per questo motivo che, rivolgendosi a Maria De Filippi, le chiede qualcosa in più, data la differenza d’età, della sua storia con Maurizio Costanzo. Immediata è stata la reazione della padrona di casa. Che non soltanto ha dichiarato di non essersi mai lasciata influenzare dai pensieri degli altri, ma ha anche chiaramente detto di essersi resa conto della ‘testa’ del suo futuro marito. Ma non è finita qui. Perché, senza troppi peli sulla lingua, ha detto: “Sinceramente a te non ho mai sentito dirlo’. Ho sentito dire che è vestito meglio di quelli in prima fila. Chi vivrà vedrà”.