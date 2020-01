Uomini e Donne, un amatissimo ex corteggiatore si sposa: la proposta da brividi su Instagram; ecco di chi si tratta.

Nozze in arrivo per un famoso ex corteggiatore di Uomini e Donne. Parliamo di Alessandro Basile, che nella trasmissione di Maria De Filippi è approdato ben due volte. Ha corteggiato sia Rossella Intellicato che Ludovica Valli, ma il suo grande amore lo ha trovato altrove. Si tratta di Rebecca Staffelli, figlia del famoso inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli e della showgirl Matilde Zarcone. I due fanno coppa fissa da un paio di anni, e proprio poche ore fa, è arrivato l’annuncio del grande passo. In entrambi i profili social dei ragazzi è apparsa la stessa foto. Uno scatto in bianco e nero in cui Rebecca indossa l’anello regalatole dal suo Alessandro per la proposta: “I said yes”, “Ho detto si”, ha scritto la bellissima Rebecca. Diamo un’occhiata al post che ha emozionato tutti.

Uomini e Donne, un amatissimo ex corteggiatore si sposa: la proposta di Alessandro Basile alla sua Rebecca

Alessandro Basile e Rebecca Staffeli si sposano! La giovane influencer, figlia di Valerio Staffelli, ha ricevuto la proposta dal suo fidanzato proprio qualche ora fa. Lui lo conosciamo benissimo: oggi influencer e produttore discografico, è apparso in tv come corteggiatore a Uomini e Donne. Ma nel suo cuore, ormai, c’è solo la sua Rebecca. Che diventerà presto sua moglie. La Staffelli, in un primo momento, aveva annunciato ai fan,di essere felice ma senza svelare il motivo. Date un’occhiata:

“Sono felice, sapete perché?“, scrive Rebecca come didascalia alla foto di coppia, in cui si mostra col il suo amato Alessandro. E la risposta arriva proprio poco dopo, con uno scatto da brividi che ha emozionato tutti:

Un annuncio inaspettato, che ha emozionato i followers della coppia. In tanti si sono catapultati sui profili di entrambi, per congratularsi ed esprimere la loro felicità. Non ci resta che unirci a tutti loro, e mandare i nostri migliori auguri ai futuri sposi Rebecca ed Alessandro!