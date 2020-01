Alessandra Amoroso, cambio look drastico: i fan restano a bocca aperta

Alessandra Amoroso ha deciso di cambiare drasticamente il suo look: la cantante ha pubblicato la foto su Instagram e i fan sono rimasti a bocca aperta

Alessandra Amoroso è una delle cantanti più amate e seguite nel nostro paese. Sin dai suoi esordi nel talent show Amici di Maria De Filippi, la cantante è riuscita ad ottenere un ottimo seguito. Ad oggi è una delle artiste più ascoltate e i suoi brani raggiungono sempre la vetta di tutte le classifiche nazionali. Su Instagram la cantante ha da poco superato i tre milioni di seguaci, le sue foto sono piene di like e le sue stories sono seguitissime. Sul popolare social network, la Amoroso racconta la sua giornata, condividendo con i suoi seguaci tutti i momenti più belli.

Alessandra Amoroso, cambio look drastico

Oggi pomeriggio, la cantante che ha da poco festeggiato dieci anni di carriera ha monopolizzato l’attenzione del popolo del web. La Amoroso ha pubblicato una foto che ha lasciato a bocca aperta i suoi seguaci. La cantante ha optato per un cambio look veramente drastico. Alessandra spesso ha dato un taglio ai suoi capelli, stavolta invece ha addirittura cambiato colore. L’ex vincitrice di Amici ha deciso di tingerli ed ha scelto come colore il grigio. Il nuovo colore dei capelli risalta con i suoi occhioni verdi e con le labbra rosse accese. Non possiamo non ammettere che la scelta della cantante sembra azzeccata. Ogni tanto bisogno dare una svolta e il suo cambiamento è super giustificato.

La cantante ha anche aggiunto un commento al post: “Perchè io vivo a colori, rido e me ne frego“. Non sappiamo se la frase sia in riferimento agli ultimi argomenti di gossip che l’hanno vista coinvolta. Il settimanale Chi, infatti, ha ipotizzato un periodo di crisi con il suo fidanzato. La cantante ha ricevuto anche l’approvazione di alcuni colleghi, come Tiziano Ferro ed Elisa Toffoli.