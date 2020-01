Anticipazioni Amici, ecco cosa succederà nella puntata di sabato: ancora esami e infortunio per uno dei ballerini, tutte le notizie dopo l’ultima registrazione.

Questa edizione di Amici è giunta ormai al punto di svolta. Continuano, infatti, gli esami di sbarramento e quelli di ammissione al serale, che si avvicina sempre di più. Alcuni degli allievi sono stati già ammessi alla fase finale dello show, mentre altri stanno cercando di accaparrarsi i posti rimasti. Nicolai, Talisa, Giulia, Nyv e Valentin sono tra quelli già al serale, e la tensione per gli altri si fa sempre più alta. Secondo le anticipazioni pubblicate da ‘Il Vicolo delle News’, la puntata di sabato regalerà, come sempre, tante sorprese e un colpo di scena in particolare, ovvero l’infortunio di uno dei ballerini, che potrebbe mettere a rischio il suo percorso all’interno del programma. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa ci aspetta.

Anticipazioni Amici: l’infortunio di un ballerino e nuovi esami, ecco cosa succederà nel dettaglio

‘Il Vicolo Delle News’ ha diffuso alcune anticipazioni della puntata di Amici che andrà in onda sabato. Durante l’ultima registrazione, a quanto pare, è successo un po’ di tutto. Dopo un inizio all’insegna delle risate e del divertimento, con Maria De Filippi che ha invitato tutti i professori e gli allievi in pista a ballare, si è passati alle ‘note dolenti’, ovvero la sfida a squadre, che ha visto trionfare il team di Giulia Molino. Alcuni degli avversari hanno dovuto dunque affrontare l’esame di sbarramento, e fortunatamente tutti lo hanno superato. Anche Javier avrebbe dovuto sostenerlo, ma non ha potuto a causa di un infortunio. Non conosciamo bene l’entità del problema del ballerino, ma di certo questa non è una buona notizia per il ragazzo, che spera ovviamente in un posto al serale.

Nella puntata di sabato, dunque, Javier non sosterrà l’esame di sbarramento, mentre per quanto riguarda le ammissioni al serale, lascerà tutti a bocca aperta la ‘bocciatura’ di Federico Pietrucci, che nella registrazione non è riuscito a convincere la giuria esterna.