Belen Rodriguez e Stefano beccati così: lei tira fuori la lingua e lo mette in imbarazzo, il ballerino sorride

Belen Rodriguez era a cena con amici, la scorsa notte. Si festeggiava il compleanno di un’amica. Così, spuntano tanti video ed altrettante foto su Instagram di tutte le persone presenti. Uno dei commensali, comincia a riprendere tutti e viene anche il turno di Belen e Stefano, che erano seduti uno accanto all’altro. Belen ha in mano un bicchiere e quando vede di essere ripresa si avvicina al suo lui. A questo punto, tutti si aspettavano un bacetto. Ma Belen tira fuori la lingua e lascia tutti sorpresi. Insomma, stando a ciò che si vede, tra lei e Stefano va tutto a gonfie vele, soprattutto la passione.

Belen Rodriguez e Stefano colti dalla passione: lei tira fuori la lingua

Belen tira fuori la lingua e Stefano sorride, forse un po’ imbarazzato. E’ in effetti un bel momento tra marito e moglie che si amano tanto, più di quanto si possa pensare.

Ultimamente, su Belen e Stefano sta circolando un’indiscrezione abbastanza clamorosa. Sì, perché, a quanto pare, i due saranno protagonisti di una sitcom che racconta la loro vita privata. Da quando sono tornati insieme, bisogna evidenziarlo, tutti sono molto curiosi di conoscere quelli che sono i loro momenti di vita quotidiana. Beh, ecco accontentato il pubblico. Belen e Stefano hanno ben pensato di partire con un progetto lavorativo nuovo che prevede l’apertura delle porte di casa loro. Una sorta di Grande Fratello che avrà come protagonisti soltanto loro. “Momenti autentici di vita”: così li descrive il settimanale ‘Chi’ che lancia l’indiscrezione.

Gli ultimi aggiornamenti di Belen

Il suo profilo Instagram è molto seguito. Ultimamente, la bella showgirl sta catturando l’attenzione del suo pubblico con dei tutorial per il trucco perfetto. I suoi follower sono molto interessati al suo stile e vogliono prendere spunto dai suoi trucchi e i suoi suggerimenti. In passato, l’argentina ha pubblicato degli screen dei messaggi che le arrivano in direct in cui le chiedono di postare nuovi video in cui si trucca. Insomma, altra idea che è piaciuta molto alle sue fan. In questo modo, Belen ha dimostrato di essere molto amata e seguita anche dal pubblico femminile. E questo non è sempre così scontato. L’ultimo post che vediamo sul suo profilo, però, sarà piaciuto moltissimo soprattutto al pubblico maschile e… no, non serve spiegarne il motivo. Belen è di una bellezza disarmante che riuscirebbe ad incantare chiunque: