Caterina Balivo commuove i fan: “La vita è una e imprevedibile”

Kobe Bryant, Caterina Balivo fa un post per il campione di basket scomparso e i fan si uniscono a lei e al cordoglio per questa tragica scomparsa.

Caterina Balivo è, senza dubbio una delle conduttrici più amate della Rai e il suo programma, Vieni da Me, è seguitissimo. Puntata dopo puntata sono molti gli ospiti che si siedono nel suo studio e partecipando ai suoi giochi come la cassettiera o la lavatrice, raccontano lati della loro vita privata e pubblica molto interessanti e non conosciuti fino a poco tempo prima. Dal canto suo Caterina Balivo è molto attiva sui social e si fa amare e conoscere dai suoi fan pubblicando svariati post e storie, soprattutto su Instagram, dove racconta della sua vita e della sua famiglia. Così, uno degli ultimi post ha letteralmente commosso i suoi fan.

Il post commosso per Kobe Bryant

Caterina Balivo, come tanti, ha scritto infatti un post su Instagram per ricordare Kobe Bryant. Il campione di basket è tragicamente scomparso in un incidente in elicottero con sua figlia di 13 anni e la sua morte ha lasciato un grande vuoto nel mondo dello sport e anche di tutti coloro che hanno anche solo conosciuto per nome il grande cestista. Caterina Balivo così su Instagram ha scritto: “Non ci credo che te ne sei andato… tutti abbiamo fatto il tifo per te e ti abbiamo sempre ammirato come uomo e campione Kobe Bryant #KobeBryant 🙏💙La vita davvero è una e imprevedibile”. Un post semplice con cui Caterina Balivo si è unita al cordoglio dei tantissimi fan del campione e della leggenda dello sport. Sotto al suo post molti fan si sono uniti in una preghiera virtuale per la sua scomparsa e soprattutto per sperare che un po’ di conforto possa arrivare alla moglie e ai figli rimasti qui a piangere lui e la piccola.

Cos’è successo a Kobe Bryant?

Kobe Bryant la sera di domenica 26 gennaio si trovava con sua figlia di 13 anni a bordo di un elicottero privato col quale doveva raggiungere lo stadio per assistere ad una partita di Basket. Purtroppo le condizioni meteo non erano delle migliori e così l’elicottero ha avuto dei problemi che si sono risolti nel peggiore dei modi. Ossia con uno schianto in cui tutti hanno perso la vita. Una vera e propria tragedia inaspettata.