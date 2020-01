C’è Posta Per Te, svelati i super ospiti di sabato 1 febbraio: in studio un calciatore amatissimo con la moglie; ecco di chi si tratta.

Sabato 1 febbraio andrà in onda una nuova ricchissima puntata di C’è posta per te. La trasmissione targata Maria De Filippi si conferma un successo assoluto: ascolti da record per tutte le puntate andate in onda finora dell’amatissimo programma del sabato sera. Merito delle storie emozionanti, che toccano in cuore, ma anche dei tanti ospiti che intervengono in studio. Quest’anno sono stati già tantissimi i personaggi che hanno contribuito a preparare delle sorprese davvero speciali: da Jhonny Depp a Can Yaman, da Antonio Banderas a Mara Venier. Ma chi ci sarà nella prossima puntata della trasmissione più amata del week end? Ve lo sveliamo subito!

C’è Posta Per Te, ospiti sabato 1 febbraio: in studio il calciatore Ciro Immobile e la moglie Jessica

Tutto pronto per una nuova puntata di C’è Posta per te! Come sempre, Maria De Filippi alternerà storie strappalacrime a racconti leggeri e divertenti. E non mancano i regali. Regali che spesso rappresentano un incontro con un personaggio famoso amato dal destinatario della posta. Chi sono gli ospiti della prossima puntata? La pagina ufficiale di Witty ha pubblicato un video svelando tutto. Si tratta di uno dei calciatori più amati della nostra Serie A e della sua bellissima moglie. Di chi parliamo? Del bomber della Lazio Ciro Immobile, accompagnato da Jessica Melena. La coppia è pronta per regalare sorrisi ed emozioni a chi riceverà questa magnifica sorpresa:

Insomma, una puntata che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Non ci resta che attendere qualche giorno per seguire il nuovo appuntamento con C’è Posta per te! E voi, siete felici di vedere Ciro e Jessica in tv?