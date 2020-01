Chi è Araba Dell’Utri, la nuova fiamma di Max Biaggi

Max Biaggi sembrerebbe avere una nuova fiamma: ecco chi è Araba Dell’Utri, giovane attrice e nipote del famoso e discusso politico

Il settimanale Diva e Donna ha paparazzato Max Biaggi in compagnia di Araba Dell’Utri. I due sono stati fotografati a ristorante insieme e dopo pare si siano diretti nello stesso albergo. Le foto mostrano tantissima complicità da parte di entrambi, ergo è probabile che sia nato un flirt. Max Biaggi ha alle spalle una vita sentimentale molto travagliata. L’ex motociclista, oltre ad aver avuto flirt fugaci con donne dello spettacolo come Naomi Campbell, Claudia Schiffer e Anna Falchi, è stato legato per undici anni alla showgirl ed ex Miss Italia Eleonora Pedron. I due hanno avuto due figli, ma poi la loro relazione è tramontata. Dopo la Pedron, Biaggi è stato legato sentimentalmente a Bianca Atzei. La loro storia d’amore sembrava una favola e i due sembravano poter avere un figlio, ma nel 2017 si è lasciato anche con la cantante. Al momento, la Dell’Utri pare sia la nuova fiamma dell’ex motociclista.

Chi è Araba Dell’Utri?

Rispetto alle donne avute in passato da Max Biaggi, la Dell’Utri sembrerebbe meno “famosa”, anche se ha un curriculum di tutto rispetto. Araba è nata il 23 marzo 1985 a Roma ed ha 34 anni, quattordici in meno all’ex motociclista. È figlia di Maria Pia La Malfa e Alberto Dell’Utri, fratello gemello del famoso politico. La donna però, in un’intervista ad Affari, ha dichiarato: “Essere sua nipote non mi ha né avvantaggiato né tanto meno svantaggiato“. Riguardo al suo nome invece, assai particolare, la donna ha affermato: “Mi è stato dato perchè il mio cognome è di origine araba, perciò mio padre ha scelto questo nome esotico per ricordare tale particolarità, e poi suona bene“. Araba non ha scelto la vita diplomatica, come lo zio, ma si è lanciata nel mondo del cinema. La donna ha partecipato a La terza madre, capolavoro horror di Dario Argento, alla commedia Matrimonio alle Bahamas con Massimo Boldi e Biagio Izzo ed ha avuto un piccolo ruolo in To Rome with love dello straordinario regista Woody Allen. Queste sono le piccole di maggior successo alle quali ha partecipato la presunta nuova fiamma di Biaggi. Al momento non sappiamo se abbia altri progetti in cantiere.

Anche la Dell’Utri, come l’ex motociclista, può annoverare flirt con personaggi abbastanza famosi. Si dice infatti che sia stata legata Danny Quinn, figlio del famoso attore Anthony Quinn. Adesso, però, il suo cuore batte per Max Biaggi. L’ex motociclista deciderà di costruire una storia d’amore solida con la nipote di Marcello Dell’Utri?