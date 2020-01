Chi è Marco Fantini: età, carriera e vita privata del futuro marito di Beatrice Valli, che le ha fatto una proposta di matrimonio da favola.

Tutti lo hanno conosciuto a Uomini e Donne, dove è stato prima corteggiatore di Anna Munafò, che preferì Emanuele Trimarchi a lui, e poi tronista. E’ proprio durante quest’esperienza che ha incontrato quella che poi è diventata la donna della sua vita, ovvero Beatrice Valli. La bellissima modella emiliana, già mamma del piccolo Alessandro, fece perdere letteralmente la testa a Marco. I due si separarono dopo pochi mesi dalla fine del percorso, per poi ritrovarsi e non lasciarsi più. Oggi hanno costruito una famiglia davvero meravigliosa, con Alessandro, nato dalla relazione di Beatrice con il calciatore Nicolas Bovi, la piccola Bianca, nata due anni fa, e il bebè che è in arrivo, la cui nascita si avvicina sempre di più. Ma proviamo a conoscere meglio Marco, ripercorrendo insieme la sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Marco Fantini: età, carriera e vita privata del futuro marito di Beatrice Valli

Marco Fantini è nato a Correggio, vicino Reggio Emilia, il 29 settembre del 1991, e ha 28 anni. Nonostante la giovane età, però, è già papà di quasi due figli. Fisico scolpito, occhi chiari e sorriso che incanta, Marco è un modello, nonché influencer di grande successo. Prima di partecipare a Uomini e Donne, programma che gli ha regalato la notorietà, lavorava come cameriere e viveva a Carpi, anche se già bazzicava nel mondo della moda, visto il suo fisico da urlo e la sua bellezza. Appassionato di sport, Marco si allena tanto e cura molto il suo corpo, anche perché, da quando è finita l’esperienza a Uomini e Donne, è diventato un modello di successo. Oggi è testimonial di tanti brand famosi, e lo possiamo vedere sulle passerelle più importanti d’Italia e non solo.

Con circa 1 milione e 200mila followers, è molto attivo anche su Instagram, dove condivide tutto quello che fa, ma anche tanti scatti e video dei suoi momenti familiari con Beatrice e i piccoli di casa, dimostrando il grande amore che prova per la sua famiglia.

Marco e la proposta di matrimonio a Beatrice Valli

Marco Fantini e Beatrice Valli hanno costruito una famiglia bellissima, ma non sono sposati. O almeno non ancora. Dopo aver più volte scherzato sull’argomento, infatti, la coppia ha annunciato che presto convolerà a nozze. La proposta, come tutti si aspettavano, è arrivata proprio da Marco, che ha fatto una sorpresa meravigliosa a Beatrice, durante una vacanza a Parigi.

Il video di questo momento indimenticabile è stato poi pubblicato sul profilo Instagram di Beatrice, che è ovviamente rimasta senza parole davanti alla splendida sorpresa di Marco, alla quale hanno partecipato anche i piccoli Alessandro e Bianca.