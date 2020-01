Diana Del Bufalo, nuove importanti dichiarazioni sull’ex compagno Paolo Ruffini: i retroscena sulla fine del loro rapporto

Diana Del Bufalo è una delle comiche e conduttrici più amate in Italia. Conosciuta per la sua partecipazione al Talent Show di Amici Di Maria De Filippi. Nel corso degli anni si è fatta conoscere la sua estrema bravura e per la sua innata simpatia. Diana per molto tempo è stata la compagna di Paolo Ruffini, con cui condivideva non solo l’aspetto, ma anche il lavoro. Infatti sono diventati colleghi sia in diverse pellicole cinematografica, ma anche in televisione in cui spesso hanno lavorato fianco a fianco in progetti come quello di Colorado. Diana e Paolo hanno avuto una storia d’amore molto lunga e chi ha fatto sognare tantissimi fan punto sui social sono sempre apparsi come una coppia affiatata e amorevole. Questo fino a quando qualche settimana fa la conduttrice e attrice ha rivelato attraverso un lungo post su Instagram che la relazione tra lei e Paolo Ruffini era giunta al termine, e adesso sembrerebbe pronta a svelare nuovi importanti retroscena del salotto di Silvia Toffanin a Verissimo.

Diana Del Bufalo su Ruffini: i retroscena sulla fine del loro rapporto

Diana Del Bufalo è tra gli ospiti di sabato 1 febbraio di Silvia Toffanin a Verissimo. Diana è pronta a svelare alcuni retroscena sulla fine della sua relazione con Paolo Ruffini, che è stata molto sofferta e travagliata. Come da lei stessa dichiarato, a un certo punto si era resa conto che non era più possibile portare avanti questa relazione, e di non aver determinato in alcun modo la fine del rapporto. A tal proposito ha dichiarato: “Nella relazione con Paolo non ha sbagliato niente. Le cose gravi le ha commesse lui e mi sono detta di non poter più andare avanti in questo modo. Sono stata troppo male. Continuo a volergli bene, ma non ho più potuto continuare a stare con lui per motivi spiacevoli. Due settimane fa ci siamo anche parlare al telefono, ma è davvero finita“.

Pare quindi che la conduttrice sia molto amareggiata per quanto accaduto tra loro. La fine di questo rapporto pare che rappresenti per lei ancora una ferita aperta e dolorante. Non ci resta che augurarle ogni bene e di vivere in modo sereno il futuro che verrà, aspettando sabato pomeriggio per vedere l’intervista intera in onda su Canale 5.