Erik, Uomini e Donne: età, lavoro e dove lo abbiamo già visto?

Chi è Erik Pregnolato di Uomini e Donne: età, lavoro e dove lo abbiamo già visto in tv?

Il parterre femminile di Uomini e Donne Over è letteralmente impazzito quando, tra i corteggiatori maschili, è comparso Erik. Dopo tanti uomini un po’ troppo anziani per le donne tra i 30 e i 40 anni presenti in studio, finalmente la situazione si è sbloccata e nel parterre maschile è arrivato lui. Fascino, sorriso, simpatia, fisico… insomma, sembra che non gli manchi nulla. Così ha mietuto già le prime due vittime. Prima Valentina Autiero e poi Valentina M con cui però, ha chiuso di nuovo. Ma chi è Erik? Cosa sappiamo di lui?

Che lavoro fa, quanti anni ha e dove lo abbiamo già visto?

Si chiama Erik Pregnolato, ha 36 anni e sappiamo che lavora come dj oltre ad avere una società di noleggio auto con conducente che gestisce inseme a degli amici. Guardando il suo profilo Instagram, che conta più di 7mila followers ciò che balza subito agli occhi è il fatto che tra le cose fatte a livello di carriera ci sono anche degli spot televisivi. Questo sicuramente fa pensare e chi non crede nella sua buona fede, pensa che sia approdato nel programma di Maria De Filippi solo per farsi un po’ di pubblicità.

Qual è la donna ideale per Pregnolato?

Tra le altre cose che sappiamo, Erik ha spiegato a Uomini e Donne Magazine che tipo di compagna vorrebbe al suo fianco. Sicuramente l’aspetto fisico è importante, come ha dichiarato lui stesso, ma allo stesso tempo Erik ha dichiarato di aver bisogno di una compagna divertente, entusiasta e piena di voglia di fare. Erik cerca l’amore quindi, ma allo stesso tempo non vuole rinunciare alla vita che fa al punto che, sempre nell’intervista, spiega che proprio per questa sua vita, avere un bambino potrebbe in qualche modo limitarlo e quindi non pensa a questo tipo di futuro per lui, almeno non ora.

Le donne che ha frequentato Erik a Uomini e Donne

Erik è arrivato in studio il 4 dicembre a Uomini e Donne e subito ha iniziato a frequentarsi con Valentina Autiero. Sembrava che tra i due le cose andassero veramente bene e ci fosse un feeling particolare. Alla fine però, visto proprio che Erik vuole una donna sempre entusiasta e Valentina in quel momento della sua vita si sentiva un po’ triste per problemi personali i due hanno chiuso.

È stato un brutto colpo per lei, ma anche per i fan che vedevano i due già felicemente fuori dal programma.