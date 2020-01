Grande Fratello Vip, guerra aperta nella casa tra i concorrenti: Barbara Alberti contro Adriana Volpe, volano parole pesanti tra le due

Tante fresche novità in arrivo dalla casa più spiata d’Italia! Solo nei giorni scorsi si era parlato a lungo della possibile uscita dalla casa di Barbara Alberti, a causa di alcuni problemi fisici che fortunatamente sembrerebbero essere rientrati nella norma. Infatti durante il corso della scorsa puntata, la scrittrice ha avuto modo di riabbracciare tutti i suoi compagni di avventura. Barbara Alberti aveva già ha avuto scontri particolarmente importanti con una delle coinquiline della casa. La donna in questione è Adriana Volpe… Adriana e Barbara sembrano essere proprio ai ferri corti negli ultimi giorni, e nulla sembra riuscire ad alleviare questa situazione. Ma il punto di rottura sembra essere arrivato proprio questa sera, quando è scoppiata una vera guerra all’interno della casa, tra le due donne. Vediamo insieme nel dettaglio che cosa è successo.

Grande Fratello Vip, guerra tra i concorrenti: Barbara Alberti contro Adriana Volpe

Adriana Volpe negli ultimi giorni è stata al centro delle dinamiche del gioco, dato che a causa sua Rita Rusic sarebbe finita in nomination. Questo episodio non solo non è passato inosservato. ma ha anche dato modo a molti di pensare che Adriana abbia fatto di tutto per spingere anche altri compagni di avventura nel nominare la Rustic. La prima a far notare questo atteggiamento ritenuto poco corretto te la volpe è stata Antonella Elia ma non è l’unica ad aver espresso dei pensieri importanti sulle ex conduttrice. In merito a ciò anche Rita dichiarato: “Mi sento ingiustamente presa di punta. Lei mi vede come un antagonista. Io non ho mai fatto niente contro di lei o senza delicatezza nei suoi confronti. Mi sento totalmente innocente“. Pare quindi che l’atteggiamento di Adriana Volpe sto iniziando a non essere gradito e la casa sembra divisa tra chi sostiene lei e chi invece sostiene l’ex moglie di Cecchi Gori. Tra le sostenitrici della Rusic c’è Barbara Alberti, che non ha riservato belle parole per l’ex conduttrice di Rai 1.

Barbara Alberti infatti si è scagliata duramente contro Adriana dichiarando: “la regina Adriana gioca come dovrebbe giocare e fa tutte le sue mosse. Rita non le fa, però ai suoi sostenitori“. A questo punto non ci resta che aspettare domani sera per capire come si svilupperà la situazione e in che modo Alfonso Signorini aveva intenzione di risolverla.