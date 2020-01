Licia Nunez nei guai: retroscena clamoroso raccontato a “Citofonare Signorini” sulla sua storia con Imma Battaglia, sarà vero?

Licia Nunez è una delle concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. La protagonista de Le tre rose di Eva ha fatto molto discutere all’interno della casa per la sua storia d’amore con Imma Battaglia. L’attrice ha raccontato di essere stata lasciata perchè la Battaglia si era innamorata di Eva Grimaldi, attuale moglie. Licia e Imma hanno avuto un confronto all’interno della casa più spiata d’Italia e i dissapori non sono stati assolutamente risolti. Licia ha continuato a parlare della sua ex compagna, suscitando la reazione della sua attuale compagna, Barbara Eboli. La donna è entrata nella casa per avere un confronto con la fidanzata. Le due, al termine del confronto, hanno avuto un chiarimento, ma Barbara ha chiesto alla donna di parlare di lei e non del suo passato.

Licia Nunez, retroscena clamoroso sulla sua storia con Imma Battaglia

Dopo il faccia a faccia con la Battaglia e il chiarimento con Barbara Eboli, i guai sembrano non finire per la concorrente del Grande Fratello Vip 4. A “Citofonare Signorini“, programma in onda su 361 Magazine, è intervenuta Stefania Orlando insieme ad un amico, Alessio Poeta. I due hanno dichiarato che, quando la Nunez era fidanzata con la Battaglia, pare ci abbia provato con Stefania Orlando. La concorrente del reality show, stando a quanto raccontato dalla Orlando e dal suo amico, avrebbe incontrato la donna ad uno stabilimento balneare e le avrebbe chiesto quali fossero i suoi gusti. La Orlando, però, avrebbe respinto le avance della Nunez, dichiarando di essere etero e di avere un fidanzato. Licia le avrebbe addirittura confessato di avere un forte debole per lei.

Le parole dovranno essere necessariamente confrontate con la versione di Licia, attualmente reclusa nella casa più spiata d’Italia.