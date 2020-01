Morgan farà parte dei BIG di Sanremo 2020: ecco tutto quello che c’è da sapere sul famoso cantautore e personaggio televisivo italiano.

Sanremo torna in tv dal 4 all’8 febbraio con la settantesima edizione: quest’anno al timone del Festival ci sarà Amadeus. Sarà lui il conduttore e direttore artistico dello show più amato dagli italiani e sarà accompagnato da dieci vallette: volti famosissimi italiani saliranno sul palco dell’Ariston in qualità di super ospiti o di concorrenti. Questa edizione sarà davvero indimenticabile! Tra i BIG della gara c’è anche Morgan che si esibirà sul palco di Sanremo 2020 insieme a Bugo, cantautore ed artista italiano. Canteranno ‘Sincero’, un brano autoironico ed autocritico, un manifesto contro il perbenismo e l’ipocrisia, scrive Sorrisi TV e Canzoni. Ma voi conoscete la biografia di Morgan? Vi sveliamo tutto quello che c’è da sapere sul noto cantante e musicista italiano!

Sanremo 2020, chi è Morgan: età, carriera e vita privata del famoso cantautore

Morgan è il nome d’arte di Marco Castoldi ed è un cantautore, compositore, scrittore e personaggio televisivo molto famoso in Italia. Nasce a Milano nel dicembre del ’72: a soli 6 anni, Marco ha iniziato ad approcciarsi alla chitarra per poi innamorarsi del piano. Le prime composizioni sono arrivate a nove anni: iniziò a studiare al conservatorio pianoforte classico e scelse il suo nome d’arte in onore di Henry Morgan. Nell’88 un tragico evento sconvolse la sua vita e la sua famiglia: il padre per colpa di depressione e debiti si suicidò. Morgan non concluse il liceo e non finì gli studi al conservatorio: iniziò la sua carriera da professionista ed iniziò a suonare anche il basso elettrico.

Nel ’91 ha fondato il gruppo musicale, Bluvertigo: della nota band facevano parte lui, Andrea Fumagalli, Marco Pancaldi e Stefano Panceri: parteciparono a Sanremo Giovani nel ’94 ottenendo molti consensi. I loro album gli hanno permesso di raggiungere una certa notorietà al punto da vincere anche gli MTV Europe Music Awards. La band si ‘congelò’ per un breve periodo: si ricongiunsero nel 2002 per l’apertura del concerto di David Bowie. Dopo concerti, apparizioni ed album con enorme successo Morgan iniziò la carriera da solista: nel 2003 ha vinto la Targa Tenco per ‘Canzoni dell’appartamento’, il Cilindro d’Argento per ‘Una casa per Rino’, nel 2008 viene pubblicato ‘E’ successo a Morgan’ ovvero una raccolta contenente brani dei suoi album da solista con cover ed inediti. Nel 2009 saltò la sua partecipazione a Sanremo per via di alcune dichiarazioni scomode: dopo aver lavorato ad altri album, approda nel mondo televisivo diventando giudice di X Factor. Ha poi collaborato per colonne sonore di film, ha scritto un libro ‘In parte Morgan’. Nel 2016 insieme ai Bluvertigo ha partecipato a Sanremo, eliminato poi in semifinale. Per sole 4 puntate ha vestito il ruolo di coach in Amici: dopo svariati dissapori con la produzione e con gli allievi, fu escluso dal programma.

Famosa è anche la sua vita privata: dal 2000 al 2007 ha avuto una storia con Asia Argento, dalla quale ha avuto la sua prima figlia Anna Lou. Nel 2012 ha avuto una seconda figlia, Lara, nata dalla relazione con Jessica Mazzoli, conosciuta ad X Factor.

La sua musica, il suo stile e la sua mente lo rendono davvero unico: lo vedremo presto sul palco dell’Ariston!