Un big in gara al Festival di Sanremo 2020 è a rischio squalifica: ecco di chi si tratta e cosa è successo nelle ultime ore

Mancano pochissimi giorni alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, ma le polemiche non si placano. Dopo le critiche ricevute dal conduttore e direttore artistico Amadeus, adesso anche alcuni big in gara sono finiti nel mirino. Junior Cally è uno dei più bersagliati: il cantante mascherato è stato attaccato per alcuni testi scritti in passato e qualcuno lo vorrebbe fuori dalla rosa dei cantanti in gara. Il fidanzato di Valentina Dallari, però, non è l’unico ad essere finito nel vortice delle polemiche. Un servizio di Striscia la Notizia, mandato in onda nelle ultime ore, ha messo a dura prova la direzione del festival della canzone italiana e adesso un big rischia addirittura l’esclusione dalla manifestazione canora. Di seguito vi diciamo di chi stiamo parlando e cosa è successo nelle ultime ore.

Sanremo 2020, big a rischio squalifica: il motivo e chi è

Come ogni anno il tg satirico di Antonio Ricci si occupa di smascherare alcuni casi legati al festival della canzone italiana. Quest’anno, oltre a menzionare i cantanti in gara facenti parte della stessa agenzia, hanno aperto un caso su Riccardo Marcuzzo, in arte Riki. L’ex allievo della scuola di Amici rischia addirittura la squalifica dalla manifestazione canora. Marcuzzo, infatti, ha pubblicato sui suoi profili social un’anteprima de “L’Edera“, la canzone di Nilla Pizza che presenterà durante la serata delle cover. Il gesto, infatti, è severamente vietato dal regolamento della manifestazione canora, come ampiamente dimostrato dal servizio di Striscia la Notizia. Per questo motivo, dunque, il cantante della scuderia di Francesco Facchinetti rischia la squalifica dal Festival.

Al momento nessuno si è pronunciato sul caso. Tutto tace a Sanremo, da Amadeus all’ufficio stampa della manifestazione canora. Anche l’artista non si è ancora espresso. Il caso sarà sicuramente approfondito nelle prossime ore.