Sanremo 2020, chi è Riccardo Marcuzzo, in arte Riki: età, carriera, vita privata e il famoso ‘sosia’ che alcuni mesi fa ha spopolato su Instagram.

Sanremo 2020 si avvicina sempre di più e, come sempre accade, non mancano polemiche e gossip intorno alla storica manifestazione canora, giunta alla sua settantesima edizione. Le parole di Amadeus sulle donne in conferenza stampa hanno diviso l’opinione pubblica, tra forti attacchi ricevuti da colleghi e colleghe, e altrettante parole e messaggi di difesa e comprensione da parte di altri personaggi del mondo dello spettacolo. In queste ore sta divampando una nuova polemica, stavolta su uno dei 24 Big che si esibiranno all’Ariston. Si tratta di Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, che è stato accusato di aver violato il regolamento del Festival per aver ‘spoilerato’ su Instagram una parte della cover che canterà nella serata dei duetti. Alcuni chiedono addirittura la sua esclusione dalla kermesse. Intanto, però, proviamo a conoscerlo meglio, ripercorrendo insieme la sua carriera e il famoso ‘caso’ del sosia che ha spopolato su Instagram.

Sanremo 2020, chi è Riki Marcuzzo: età, carriera e vita privata dell’ex concorrente di Amici

Riki, nome d’arte di Riccardo Marcuzzo, è nato a Segrate, in provincia di Milano, il 4 febbraio del 1992, dunque compirà 28 anni proprio nella serata d’esordio del Festival di Sanremo. Giovane, bravo e bellissimo, è un vero e proprio idolo delle giovanissime, e non solo. Il successo di Riccardo, che ha cominciato a scrivere canzoni a 7 anni, arriva con la partecipazione ad Amici nel 2016. Il cantante arriva secondo, dietro al ballerino Andreas Muller, ma vince comunque la categoria canto. Da qui la sua carriera è tutta in ascesa, perché viene notato da Francesco Facchinetti, che diventa il suo manager, accompagnandolo in un percorso artistico costellato di successi. Tra le sue canzoni più amate ricordiamo ‘Perdo le parole’, ‘Se parlassero di noi’, ‘Polaroid’ e soprattutto ‘Dolor De Cabeza’, il featuring con i CNCO, che gli è valso la popolarità anche in Argentina.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Riccardo è fidanzato con la bella Sara Gotti, con cui ha festeggiato da poco 2 anni d’amore. I due sono spesso insieme sui rispettivi profili Instagram, facendo impazzire i loro tantissimi fan.

Riki e il ‘sosia’ che ha spopolato su Instagram

Lo scorso settembre, Riki è stato protagonista di una delle migliori operazioni di marketing degli ultimi tempi. Dopo essere praticamente scomparso dai social e aver archiviato tutte le vecchie foto che c’erano sul suo profilo, il cantante è riapparso su Instagram, mostrando però in foto un suo sosia, un giovane molto simile a lui, che diceva di essere proprio il cantante. L’operazione ha letteralmente fatto impazzire tutti, riportando in poco tempo Riki sulla cresta dell’onda, proprio in occasione dell’uscita del suo nuovo album.

Qualche settimana dopo, poi, Riki è tornato nei suoi panni, ma la provocazione è riuscita alla grande, spostando tutti i riflettori del momento su di lui e sulla sua musica.