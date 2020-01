Sanremo 2020, chi è Francesco Gabbani: età, vita privata e fidanzata del Big del Festival.

Manca davvero poco alla 70 esima edizione del Festival di Sanremo. La kermesse canora più importante di Italia partirà il 4 febbraio 2020 e, come sempre, l’attesa di media e telespettatori è enorme. Soprattutto per quanto riguarda i brani in gara dei 24 Big di Sanremo: un cast variegato, quello messo su dal conduttore e direttore artistico Amadeus, che ha alternato artisti dalla carriera lunga e illustre, a star promettenti amatissime dai più giovani. E, tra i Big in gara a Sanremo 2020 c’è anche lui, Francesco Gabbani, che il Festival lo ha vinto per ben due volte. Nel 2016, ha battuto tutte le nuove proposte con il brano Amen, ma il vero successo è arrivato l’anno successivo, quando con Occidentali’s Karma è stato il vincitore della categoria Big. In attesa di scoprire quale sarà la canzone che presenterà quest’anno sul palco dell’Ariston, conosciamo qualcosa in più su Francesco, sulla sua carriera e la sua vita privata.

Il suo Occidentali’s Karma è stato uno dei brani più originali della storia di Sanremo. E, dopo due vittorie di seguito, Francesco Gabbani ci riprova e torna sul palco dell’Ariston più carico che mai. Nato a Carrara il 9 settembre del 1982, la sua famiglia era proprietaria di un negozio di strumenti musicali. La sua passione per la musica, quindi, è iniziata molto presto: a 4 anni i primi colpi di batteria, mentre a 9 anni ha iniziato a suonare la chitarra. A 18 anni entra a far parte della band Trikobalto, con cui produce due album, ma nel 2010 decide che la sua strada è quella del solista. Il suo primo album arriva nel 2014, col titolo Greitist Iz, ma la svolta arriva nel 2016, quando partecipa e vince Sanremo giovani col brano Amen. L’anno dopo, la conferma del successo: Francesco Gabbani, insieme al ballerino Filippo Rinaldi, travestito da scimmia, dà a vita a quello che è diventato un vero e proprio tormentone. Occidentali’s Karma vince Sanremo nel 2017, battendo Fiorella Mannoia ed Ermal Meta. Tra un tour e l’altro, nel 2019, Gabbani lancia altri due singoli, È un’altra cosa e Duemiladiciannove. A fine anno, l’annuncio della partecipazione al Festival di Sanremo 2020. Con un post su Instagram, il cantante ha espresso tutto il suo orgoglio:

Vita privata

Francesco Gabbani è felicemente fidanzato con Dalila Iardella, tatuatrice, originaria di Carrara come il cantante. La loro storia dura da circa otto anni, ma Gabbani ha sempre preferito tenere la sua vita privata fuori dai riflettori.