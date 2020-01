Tra i big in gara al Festival di Sanremo 202 ci sono anche i Pinguini Tattici Nucleari: ecco chi sono, le tappe del loro tour e le frasi più famose

Cresce l’attesa per la settantesima edizione del Festival di Sanremo 2020. La manifestazione canora andrà in onda dal 4 all’8 febbraio su Rai Uno. Il conduttore, nonché direttore artistico, sarà Amadeus, che quest’anno sarà affiancato da due co-conduttrici diverse a serate. La finalissima, in programma sabato 8 febbraio 2020, vedrà sul palco dell’Ariston Mara Venier, conduttrice di un programma di successo come Domenica In. Tra le altre donne convocate da Amadeus figurano Diletta Leotta, Francesca Sofia Novello, Rula Jebreal e tante altre ancora. Il conduttore del festival sarà affiancato inoltre da Tiziano Ferro e Fiorello, che saranno ospiti fissi per tutte le cinque serate. Alcuni ospiti sono stati già annunciati (tra cui anche Massimo Ranieri), altri invece saranno annunciati nelle prossime ore. Le polemiche non mancano, ma d’altronde Sanremo è Sanremo.

Chi sono i Pinguini Tattici Nucleari

Tra i big in gara nella settantesima edizione del Festival di Sanremo ci sono la band indie rock formatasi nel 2010. I componenti sono: Riccardo Zanotti (voce), Nicola Buttafuoco (chitarra), Lorenzo Pasini (chiatarra-cori), Simone Pagani (basso-cori), Matteo Locati (batteria), Elio Biffi (tastiera, fisarmonica e voce). La band è nata circa dieci anni fa in provincia di Bergamo. Il nome, secondo quanto raccontato dai componenti della band, deriverebbe dalla birra Tactical Nuclear Penguin. Hanno all’attivo già quattro album: Il re è nudo, Diamo un calcio all’Aldilà, Gioventù bruciata e Fuori dall’hype. Lo scorso settembre hanno ottenuto il disco d’oro per il brano Irene. Dopo un tour durato quattro mesi, nel 2020 si esibiranno per la prima volta al Mediolanum Forum di Assago. Visto il successo di vendite per questo concerto, che ha visto il sold out in poche settimane, sono stati organizzati altri concerti nei palazzetti di diverse città italiane.

Di seguito le date del tour 2020 del gruppo musicale indie rock:

27 febbraio Pordenone, Palasport Forum

2 marzo Padova, Kioene Arena

3 marzo Firenze, Nelson Mandela Forum

6 marzo Roma, Palazzo dello Sport

12 marzo Unipol Arena, Bologna

14 marzo PalaGeorge, Montichiari

16 marzo Pala Alpitour, Torino

19 marzo Mediolanum Forum, Assago (MI)

Le frasi più belle dei loro testi

Il gruppo ha un buon seguito e di sicuro il Festival di Sanremo 2020 sarà una vetrina eccezionale per loro. Di seguito riportiamo anche frasi tratte dai testi dei loro singoli:

“La solitudine è un regalo” (Da Lake Washington Boulevard)

“E spettinata resti qua” (Da Nonono)

“L’amore ci estinguerà | questa è la mia convinzione | come ha fatto coi dinosauri | per effetto della distrazione | quando caddero gli asteroidi | loro non li avevano visti | perché erano troppo impegnati ad ascoltare dischi di Lucio Battisti” (Da La strategia della tenzone)