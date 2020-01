Fedez ha fatto uno scherzo a sua moglie, Chiara Ferragni: il rapper ha simulato un incidente, l’influencer traumatizzata scoppia in lacrime. Ecco cosa è successo.

Fedez e Chiara Ferragni, meglio noti come ‘The Ferragnez’, sono una delle coppie più famose ed influenti in Italia. Lui è un famoso rapper e personaggio televisivo, lei prima fashion blogger d’Italia: insieme sono una vera forza e sui social sono davvero potenti. Fedez ha 9 milioni di follower, la moglie addirittura 18,3 milioni: sono numeri che fanno girare davvero la testa. Quotidianamente aggiornano i loro profili con post ed IG stories, molte delle quali sono davvero divertenti e comprendono sfottò o scherzi malefici. L’ex giudice di X Factor questa volta l’ha combinata davvero grossa: ha fatto uno scherzo alla Ferragni, la quale non l’ha presa bene. Ecco cosa è successo.

Fedez, terribile scherzo a Chiara Ferragni: l’influencer sotto choc, scoppia in lacrime

Fedez l’ha combinata davvero grossa: uno scherzo fatto a sua moglie Chiara Ferragni è stato pubblicato poche ore fa sui social. Il noto rapper ha posizionato una telecamera nel bagno e si è munito di un maccherone. L’ex giudice di X Factor ha finto di essersi fatto male al naso: ha chiamato l’aiuto della moglie e quando quest’ultima è arrivata, particolarmente allarmata, il cantante si è coperto il viso facendo scrocchiare la pasta in bocca, così da farle credere che le sue ossa si fossero rotte. L’influencer, come si vede nel video, fa una faccia davvero scossa e solo quando lui inizia a ridere di gusto, è scoppiata in un pianto liberatorio e nervoso. La paura è stata davvero tanta! Ecco il video pubblicato da Fedez sul suo profilo Instagram:

L’espressione di Chiara è davvero inedita: la famosa fashion blogger con gli occhi sgranati è rimasta sotto choc. Non appena si rende conto dello scherzo, cambia atteggiamento e mentre scoppia a piangere gli urla ‘Ma sei scemo? Vaf*******’. Fedez ha fatto prendere proprio un brutto spavento alla sua dolce metà: la Ferragni si vendicherà?