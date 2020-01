E’ stato annunciato un nuovo super ospite nel sito ufficiale del Festival di Sanremo 2020 che torna con la settantesima edizione: il famoso rapper presenterà il suo nuovo album, ecco di chi si tratta.

Manca davvero pochissimo a Sanremo 2020: il Festival partirà con la settantesima edizione il 4 febbraio e durerà fino all’8 febbraio. Tantissimi concorrenti ed altrettanti ospiti saliranno sul palco dell’Ariston per regalare un indimenticabile show agli italiani. Amadeus, conduttore e direttore artistico di quest’anno, sarà accompagnato da dieci vallette splendide: tra queste ci sono due volti famosi della tv italiana, parliamo di Mara Venier ed Antonella Clerici! Poche ore fa è stato annunciato un nuovo super ospite che salirà sul palco di Sanremo: ecco di chi si tratta.

Sanremo 2020, annunciato un altro super ospite: il cantante presenterà il suo nuovo album

Pochi minuti fa il sito ufficiale di Sanremo ha annunciato che tra gli ospiti del Festival ci sarà anche Ghali! Il noto cantante porterà all’Ariston un medley dei suoi successi ma soprattutto farà ascoltare il nuovo singolo tratto dal suo ultimo lavoro discografico che porta il nome ‘DNA’. “L’annuncio della presenza di Ghali al Festival giunge proprio mentre il suo ultimo singolo, “Boogieman”, è primo nella classifica dei brani più ascoltati” scrive il portale dello show più amato dagli italiani. Il pubblico di Rai Uno potrà assistere allo spettacolo del rapper venerdì 7 febbraio.

Come già precedentemente annunciato, anche Al Bano salirà sul palco dell’Ariston insieme a Romina: per la prima volta saranno al Festival in qualità di ospiti e non come concorrenti in gara. Soli due giorni fa è stato reso pubblico il nome di un altro ospite speciale: Vittorio Grigolo salirà sul palco nell’ultima puntata del Festival per esibirsi con ‘Lucevan le stelle’, tratto dalla Tosca di Giacomo Puccini e ‘Bohemian Rhapsody’ dei Queen. Sarà un Festival davvero incredibile!