Taylor Mega, costume attillato e lato b da urlo: fan in delirio

Taylor Mega incanta i fan con alcuni scatti pubblicati dalle Maldive: la modella indossa un costume super attillato, mettendo in mostra il lato b

Taylor Mega è una delle influencer più amate e seguite sul web. Su Instagram la modella ha supera i due milioni di seguaci, le sue foto sono piene di like e le sue stories sono seguitissime. Taylor ha costruito la sua fortuna proprio grazie al popolare social network. Oggi una delle sue principali fonti di guadagno è sicuramente Instagram. Sul social network la modella mette in mostra tutte le sue bellezze: dal viso angelico alle curve mozzafiato. Taylor in foto è sempre abbastanza ‘scoperta’, soprattutto quando è in vacanza. Di recente, ad esempio, Mega ha trascorso alcuni giorni alle Maldive, in compagnia del suo presunto fidanzato Tony Effe. È chiaro che, essendo in un posto così esotico, le foto devono essere per forza abbastanza bollenti. I fan così benedicono le vacanze della bellissima influencer.

Taylor Mega, costume attillato e lato b da urlo

Taylor sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza alle Maldive in dolce compagnia. Lei stessa, infatti, ha dichiarato tra le stories di Instagram: “Non sarei mai venuta alle Maldive da sola“. La dolce compagnia della modella si chiama Tony Effe, ex fiamma ritornata in auge. Il trapper della Dark Polo Gang ha pubblicato anche lui alcune stories nello stesso posto, che sanciscono il presunto ritorno di fiamma con Mega. È probabile che Tony stia facendo anche ‘da fotografo’ alla sua fiamma e stia regalando ai fan della modella scatti veramente da urlo. Oggi pomeriggio Taylor ha pubblicato due foto con un costume bianco molto attillato, che lascia molto spazio all’immaginazione. I fan, però, sono rimasti incantati dal lato b della modella, ovviamente messo in mostra e definibile con due parole: da urlo.

In breve tempo il popolare social network è ovviamente andato in tilt e la foto ha raggiunto migliaia e migliaia di like.