Anticipazioni Uomini e Donne oggi: la sfilata sconvolge tutti

Uomini e Donne oggi 30 gennaio, anticipazioni della puntata di oggi con Erik al centro delle polemiche e Gemma Galgani nei panni di Sofia Loren per la sfilata.

La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne 30 gennaio 2020, diventa qualcosa di molto interessante e curioso! Abbiamo visto nelle puntate precedenti del dating show di Maria De Filippi che al centro dello studio c’è stata Gemma Galgani. La dama di Torino ha conosciuto un nuovo corteggiatore, sceso apposta per lei. Ma non solo. Anche Barbara è tornata a sedere in centro ed è stata travolta dalle polemiche.

Cosa era successo ieri a Uomini e Donne?

La donna ha infatti iniziato a uscire con l’ex corteggiatore di Gemma e di Anna Tedesco che aveva fortemente criticato. Oggi Barbara invece dice che l’uomo del parterre maschile la fa sentire bene, ogni abbraccio e sorriso diventa una sorta di gigantesca gioia. Nessuno però ci crede e in studio tutti tacciano la De Santi di essere interessata a lui solo per i soldi e per quella che sembra essere una fiorente situazione economica visto che viaggia in Porche.

Anticipazioni: Erik sotto accusa

Dalle anticipazioni della puntata del Trono Over di Uomini e Donne di oggi, 30 gennaio, vedremo comunque al centro dello studio seder Erik e Valentina M. I due stanno continuando a frequentarsi, ma al centro dello studio davanti a Maria De Filippi ammettono che non sembra essere scattato quel qualcosa in più tra loro. Così la conoscenza si interrompe, ma non mancano le polemiche con Valentina Autiero che accusa Erik di frequentare delle donne solo per stare al centro dello studio, ma non perché sia veramente interessato.

La sfilata di Gemma come Sofia Loren

Dopo qualche altro battibecco tra Diana e Luca, accusato a ragione di aver dato una “finta esclusiva” alla donna e poi aver accettato invece altri contatti, si passa al momento più divertente della puntata: la sfilata. Come sempre una volta alla settimana circa, Maria De Filippi chiama al centro dello studio le donne o gli uomini e li fa sfilare, ogni volta con un tema diverso. Questa volta si tratta di “Seducente come in un film”.

Questo è il fil rouge della sfilata e sappiamo dalle anticipazioni che Gemma vestirà i panni di Sofia Loren nel film Ieri Oggi e Domani. Potete solo immaginare le reazioni di Tina Cipollari e Gianni Sperti capito il suo look e dopo la sua sfilata.