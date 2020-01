Uomini e Donne Over Anticipazioni, nella prossima puntata ci sarà un clamoroso appello di Tina Cipollari: c’entra la dama Gemma Galgani. Ecco cosa accadrà nel prossimo appuntamento.

Oggi, 30 gennaio 2020, si è registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Le puntate dedicate agli over 35 appassionano sempre di più i telespettatori, a tal punto che il Trono Over supera spesso il più longevo Trono Classico in termini di ascolti. A rendere frizzanti gli appuntamenti dell’Over c’è, senza dubbio, l’infinita ‘guerra’ tra l’opinionista Tina Cipollari e la dama Gemma Galgani. Una guerra che, stando alle anticipazioni della prossima puntata trapelate sul web attraverso Il Vicolo delle News, continuerà anche nel prossimo appuntamento. Nella registrazione di oggi, è accaduto davvero di tutto. Ida Platano tornerà in studio e quello che avrà da dire su Riccardo lascerà tutti senza parole. E, ovviamente, Tina e Gemma non se le sono mandate a dire. Ma non è tutto: la Cipollari ha lanciato anche un appello inaspettato, che riguarda proprio Gemma e la sua esperienza a Uomini e Donne. Siete curiosi di scoprire cosa è accaduto nel dettaglio? Ve lo sveliamo subito!

Uomini e Donne Over Anticipazioni, il clamoroso appello di Tina Cipollari: invita in studio tutti gli ex di Gemma Galgani

Amici del Trono Over di Uomini e Donne, nelle prossime puntate ne vedremo delle belle! Una nuova registrazione si è tenuta oggi, 30 gennaio, e le prime anticipazioni lanciate sul web da Il Vicolo Delle News promettono scintille. Innanzitutto, ci sarà il clamoroso ritorno di Ida Platano in studio: la dama parteciperà alla sfilata, ma alla domanda su Riccardo, la sua reazione ha lasciato tutti a bocca aperta. Ma la protagonista assoluta della puntata sarà come sempre, Gemma Galgani. Nella clip iniziale, la dama si sfoga, lamentandosi del fatto che Tina parli continuamente di lei e dei suoi ex. E proprio gli ex di Gemma sono stati chiamati in causa anche durante l’ultima registrazione, proprio dalla Cipollari. Il motivo? L’opinionista lancia un appello proprio a tutti cavalieri che hanno frequentato Gemma nella trasmissione, invitandoli a tornare in studio per raccontare meglio come sono andate le cose con la dama. Insomma, nella prossima puntata del Trono Over ne vedremo delle belle!

Tra Tina e Gemma le tensioni non si placano. E le anticipazioni della prossima puntata promettono fuoco e fiamme! E voi, siete curiosi di scoprire cosa accadrà al Trono Over? Non vi resta che seguire i prossimi appuntamenti, ore 14.45 su Canale 5!