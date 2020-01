Verissimo, ospiti sabato 1 febbraio: in studio un’amatissima coppia nata nello studio di Uomini e Donne.

Manca poco a una nuova ricchissima puntata di Verissimo. Il talk show condotto da Silvia Toffanin è uno degli appuntamenti più attesi dai telespettatori di Canale 5. La conduttrice, con garbo e delicatezza, riesce a tirare fuori gli aspetti più nascosti dei personaggi che ospita nel suo studio. La scorsa settimana, una fantastica sorpresa per i fan di Uomini e Donne: in studio dalla Toffanin è tornata Giulia De Lellis. Ma le sorprese non sono finite qui. Nella prossima puntata, in onda sabato 1 febbraio, vedremo per la prima volta nello studio di Verissimo una coppia amatissima, nata proprio nello studio di Uomini e Donne. Siete curiosi di sapere di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito.

Verissimo, ospiti sabato 1 febbraio: in studio un’amatissima coppia di Uomini e Donne, Beatrice Valli e Marco Fantini

Una splendida notizia per i fan di Uomini e Donne. Sabato 1 febbraio, in studio da Silvia Toffanin, ci saranno Beatrice Valli e Marco Fantini. Si tratta della prima intervista di coppia per i due amatissimi protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi. Era il 2014, quando Marco è salito sul trono, dopo la delusione ricevuta come corteggiatore: la tronista Anna Munafò gli preferì il suo ‘rivale’ Emanuele Trimarchi. Ma Marco non sapeva che di lì a poco, in quello stesso studio, avrebbe trovato l’amore vero. A Uomini e Donne conosce Beatrice Valli, giovane mamma che ha conquistato il bell’emiliano sin dalle prime esterne. Dopo un percorso fatto di alti e bassi, Marco non ha avuto più dubbi: era Beatrice la donna con cui voleva costruire una famiglia. Famiglia che, oggi, si allarga sempre più. Nel 2017 è nata la loro primogenita Bianca, ‘Bubi’ come la chiama mamma Beatrice. Che è di nuovo in dolce attesa! Per lei, è il terzo figlio: il suo primogenito Alessandro è nato dalla sua precedente relazione con Nicolas Bovi. Per la prima volta insieme, Marco e Beatrice si racconteranno ai microfoni di Verissimo: dall’amore nato in tv, alla carriera di influencer, fino alla gioia per la nuova gravidanza.

Un appuntamento da non perdere, quello di sabato nello studio di Verissimo! Siete pronti a scoprire le ultime novità sulla coppia Valli- Fantini? Mancano pochi giorni! Appuntamento a sabato pomeriggio, ore 16.00, su Canale 5.