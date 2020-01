Sanremo 2020, chi è Achille Lauro: età, canzoni, genitori e vita privata

Sanremo 2020, chi è il cantante Achille Lauro? Ecco cosa occorre sapere su di lui: a partire dall’età, le sue canzoni, i suoi genitori e vita privata.

Siete pronti ad assistere allo spettacolo del Festival di Sanremo 2020? Martedì 4 Febbraio, infatti, Amadeus sarà al timone della primo appuntamento della settantesima edizione della manifestazione musicale. Non sappiamo chi delle dieci vallette lo affiancherà per la serata d’apertura. Certi, invece, sono i 20 cantanti in gara. Oltre che Rita Pavone, Alberto Urso e tanti altri ancora, figura tra i partecipanti anche Achille Lauro. Ebbene si. La voce de ‘Rolls Royce’ si esibirà nuovamente sul palco dell’Ariston. Ecco. Nonostante sia il secondo anno consecutivo a Sanremo, sapete davvero tutto di lui? Questo è l’articolo adatto a voi. Come al nostro solito, passeremo in rassegna ciascun dettaglio della sua vita. Ecco cosa occorre sapere su di lui.

Achille Lauro a Sanremo 2020: età, carriera e genitori

Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro, è nato a Roma l’1 Luglio del 1990. La sua infanzia, stando ad alcune notizie trapelate sul web, non sembrerebbe essere stata affatto facile. I suoi genitori, infatti, lo avrebbero affidato a suo fratello maggiore dopo che, per motivo di lavoro, sono stati costretti a trasferirsi fuori Roma. Da quel momento, Achille ha iniziato a coltivare la sua passione: la musica. Suo fratello, infatti, apparteneva ad un gruppo musicale romano di emergenza. E, per questo motivo, Lauro ha avuto la possibilità di avvicinarsi alla musica rap e rock. Da questo momento, la carriera del giovane romano è tutta in ascesa. Nel 2014, infatti, pubblica il suo primo disco ‘Achille Idol Immortale’. Negli successivi, poi, ne pubblicherà altri due di album. Fino al successo del 2018 con ‘Pour L’amour’. Questo sarà un anno fondamentale per lui. Perché, come senza alcun dubbio ricorderete, Achille farà il suo debutto al Festival di Sanremo con il singolo ‘Rolls Royce’. Che, seppure diverse polemiche di Striscia la Notizia, ha riscosso un successo davvero assoluto.

Oltre alla carriera musicale, Achille ha avuto la possibilità di intraprendere una carriera televisiva. Nel 2017, quindi nel culmine della suo successo, Lauro partecipa all’edizione di quell’anno di Pechino Express, adventure reality di Rai Due condotto da Costantino della Gherardesca.

Il rapper romano è fidanzato?

Sappiamo molto poco della sua vita privata. Nonostante un profilo social ufficiale molto attivo, si sa davvero poco della sua vita al di fuori del contesto musicale. In più occasioni, Achille ha rivelato di essere fidanzato. Ma, fino a questo momento, non sappiamo molto della giovane. Chissà, magari riceverà una sorpresa sul palco dell’Ariston? Non ci resta che seguirlo.