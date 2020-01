Grande Fratello Vip, Andrea Montovoli si racconta: il dramma dell’infanzia

Durante l’ottava puntata del Grande Fratello Vip, Andrea Montovoli ha raccontato del suo dramma vissuto durante la sua infanzia: cosa dice l’attore.

Le emozioni in questa ottava puntata del GF Vip sembrano non terminare mai. Dopo l’incontro tra Pago e Serena Enardu e la fantastica sorpresa per Rita Rusic, Alfonso Signorini ha regalato a tutti i suoi cari telespettatori un ulteriore momento emozionante. Di cui il protagonista indiscusso è stato Andrea Montovoli. Così come l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, anche l’attore ha avuto la possibilità di ripercorrere i momenti salienti della sua vita. È proprio in quest’occasione, infatti, che il bel Montovoli si è raccontato senza troppi filtri. Non tralasciando proprio nulla su quanto gli è accaduto durante la sua vita. Probabilmente per la prima volta, Andrea ha raccontato di un vero e proprio dramma vissuto all’età di 12 anni. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Il dramma di Andrea Montovoli raccontato al GF Vip: il racconto inedito

Chiamato nella stanza del Super Led da Alfonso Signorini, Andrea Montovoli è stato il protagonista di un momento davvero emozionante durante l’ottava diretta del Grande Fratello Vip. Come visto durante uno di questi giorni all’interno della casa, il bell’attore ha avuto la possibilità di ripercorrere i momenti più importanti della sua vita. È proprio in quest’occasione che il buon Montovoli ha raccontato di un dramma vissuto durante gli anni della sua infanzia. ‘All’età di 12 anni – racconta Andrea – ho perso mio papà’. È proprio questa la terribile tragedia che, senza troppi peli sulla lingua, l’attore ha raccontato alle telecamere del GF Vip. ‘Era il 1997, io e mia mamma abbiamo provato a svegliare il mio papà, ma era praticamente entrato in coma nel sonno. E, dopo un mese, ci ha lasciato’, continua il racconto l’ex protagonista di Scusami, ma ti voglio sposare. Ovviamente, da come si può chiaramente capire, il tragico evento ha completamente cambiato e stravolto la sua vita. Infatti, in confessionale Andrea confessa: ‘L’adolescenza non l’ho vissuta. Perché io in quel periodo dovevo già fare l’ometto di casa’.

Ma non è finita qui. Andrea, infatti, ricorda anche di un piacevole gioco che, insieme a sua sorella, faceva con suo padre. Si chiamava l’albero, questo ‘particolare’ gioco. Ed entrambi i bambini si divertivano ad arrampicarsi sul corpo dell’uomo.

Tra Andrea e Rita chi dovrà abbandonare la casa?

Andrea Montovoli, come ben sapete, è al ballottaggio con Rita Rusic. Patrick, infatti, è stato il primo ad essere stato salvato dal pubblico italiano. Chi, quindi, sarà costretto ad abbandonare il gioco?