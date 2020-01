Benjamin Mascolo e la compagna Bella Thorne hanno un annuncio importante da fare sui social… La notizia sta facendo impazzire tutti i fan

Benjamin Mascolo è ormai un personaggio di spicco a livello internazionale, grazie al duo musicale che ha formato con l’amico Federico Rossi. Il giovane e talentuoso Mascolo, è seguitissimo dalle fan, non solo per la sua bravura artistica, ma anche per la sua innata bellezza. Il giovane, biondo e con gli occhi di ghiaccio, negli ultimi anni si può dire sia diventato una vera e propria icona e Sex Symbol. Fama che lo ha reso famoso anche oltreoceano, dove poi ha incontrato l’amore… Si, perché il cantante ha una relazione ormai ufficializzata da un anno con una celebre attrice degli States, stiamo parlando di Bella Thorne. I due ragazzi non hanno mai fatto mistero della loro love story, anzi, hanno sempre vissuto con grande libertà questa relazio, supportandosi a vicenda, nei momenti belli e anche in quelli più difficili. Ricordiamo infatti quando degli Hacker hanno rubato del materiale personale dal telefono della Thorne per poterla ricattare e lei, con il compagno hanno deciso di denunciare senza vergogna quanto accaduto. Da allora sono apparsi ancora più uniti e affiatati che mai! Ma da qualche ora il web sta letteralmente impazzendo… l’attrice ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram Ufficiale, molto particolare.

Benjamin Mascolo e Bella Thorne: annuncio importante sui social

Bella Thorne ha pubblicato qualche ora fa sui social un post davvero particolare, che sta facendo scatenare le domande dei follower. L’attrice Americana e il cantante stanno insieme da circa un anno, ma da molto più tempo si seguivano e si scambiavano like sui social. Inizialmente la loro storia era stata etichettata come poliamorosa, dato che la Thorne, oltre ad avere una relazione con Mascolo, intratteneva relazioni anche con altre ragazze. Questo non pare essere stato un problema per il cantante, che l’ha sempre supportata e stimata per la sua mentalità. Pare proprio però che il loro rapporto sia giunto ad un punto si svolta! Sul social network la donna ha infatti scritto: “💍💍💍big announcement coming soon. I’m so happy. Boats in Venice ❤️❤️❤️” che letteralmente significherebbe: “Grande annuncio in arrivo. Sono così felice. In barca a Venezia“.

Il tutto accompagnato da cuori ed emoticon con anelli di fidanzamento. Ovviamente i fan si chiedono se i due stiano per fare il grande passo e che quindi il cantante le abbia fatto una proposta di matrimonio! Ovviamente non ci resta che aspettare per avere ulteriore conferma della notizia!